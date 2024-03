Attentato a Mosca. Dal 1999 una serie di attacchi ha scosso la Russia. Gli Usa avevano avvertito del pericolo

AgenPress – La Russia è scossa dalla sparatoria di massa e dall’incendio avvenuto durante un concerto rock a Mosca, che il governo ha definito un “attacco terroristico”.

Ecco uno sguardo ai precedenti attacchi alla città negli ultimi 25 anni.

Condominio bombardato, 118 morti (1999)

L’esplosione di una bomba nelle prime ore del 13 settembre 1999 in un condominio di otto piani nel sud-est di Mosca uccide 118 persone.

L’attacco è stato uno dei cinque contro condomini che hanno causato la morte di un totale di 293 persone in un periodo di due settimane a Mosca e nel sud della Russia.

Mosca accusa gli attacchi di “terroristi” separatisti provenienti dalla Repubblica cecena, a maggioranza musulmana, del Caucaso settentrionale.

Il presidente Vladimir Putin usa gli attacchi per giustificare il lancio di una campagna per reprimere l’insurrezione separatista in Cecenia.

Crisi degli ostaggi in teatro, 130 morti (2002)

Un gruppo di 21 ribelli ceceni maschi e 19 femmine prendono d’assalto il teatro Dubrovka di Mosca il 23 ottobre 2002, durante un musical e prendono in ostaggio più di 800 persone.

Lo scontro con le forze di sicurezza dura due giorni e tre notti.

Tutto finisce quando le forze di sicurezza iniettano gas nel teatro per sopraffare gli aggressori e poi lo prendono d’assalto. Vengono uccisi un totale di 130 ostaggi. La maggior parte è morta soffocata dal gas.

Attentato al concerto rock, 15 morti (2003)

Il 5 luglio 2003, due kamikaze, identificate dalla Russia come separatiste cecene, si fanno esplodere durante un concerto rock all’aeroporto di Tushino vicino a Mosca, uccidendo 15 persone e ferendone circa altre 50.

Circa 20.000 fan erano venuti per ascoltare alcune delle migliori band russe all’annuale festival Krylya (Wings).

Attentato alla metropolitana, 41 morti (2004)

Il 6 febbraio 2004, un gruppo ceceno poco conosciuto fa esplodere una bomba in una metropolitana affollata di Mosca durante l’ora di punta mattutina, uccidendo 41 persone.

Attacco suicida alla metropolitana, 40 morti (2010)

Il 29 marzo 2010 altre due donne kamikaze si fanno esplodere nella metropolitana di Mosca.

Negli attentati muoiono quaranta persone, uno dei quali ha preso di mira la stazione Lubjanka, accanto al quartier generale dei servizi segreti dell’FSB.

I due attentatori provenivano dalla instabile regione del Caucaso settentrionale del Daghestan.

Il gruppo dell’Emirato del Caucaso del leader ribelle ceceno Doku Umarov rivendica la responsabilità.

Attacco all’aeroporto, 37 morti (2011)

Il 24 gennaio 2011, un attentatore suicida colpisce nella sala arrivi dell’aeroporto internazionale Domodedovo di Mosca uccidendo 37 persone. Il gruppo dell’Emirato del Caucaso rivendica la responsabilità dell’attacco.

Con l’attacco di oggi la sicurezza è stata rafforzata in installazioni chiave tra cui aeroporti e stazioni ferroviarie.

Vengono sollevate domande. Tra questi: com’è possibile che uomini armati siano riusciti a entrare in un’importante sala concerti, dove migliaia di persone assistevano ad un concerto, e a compiere un attacco così sanguinoso – soprattutto perché le autorità statunitensi avevano recentemente messo in guardia da uno scenario simile?

Due settimane fa l’ambasciata americana in Russia ha avvertito che gli “estremisti” avevano piani imminenti per un attacco a Mosca.

L’ambasciata ha emesso il suo avvertimento diverse ore dopo che l’FSB aveva dichiarato di aver sventato un attacco alla sinagoga di Mosca da parte di una cellula dello Stato islamico.

“Mentre gli eventi continuano a svolgersi, raccomandiamo vivamente ai cittadini statunitensi a Mosca di evitare la zona, seguire le istruzioni dei servizi di sicurezza locali e tenere d’occhio gli aggiornamenti dei media locali”.