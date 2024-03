Stella Assange. Mio marito Julian rischia di morire come Navalny. Persecuzione è attacco alle democrazie

AgenPress – “Julian se non verrà salvato rischia di finire come Navalny. Julian e Navalny sono nella stessa posizione, entrambi sono prigionieri politici e per questo ho anche criticato Ursula von der Leyen che ha difeso solo Navalny”.

Lo ha detto Stella la moglie del fondatore di WikiLeaks Julian Assange. “In questi anni sono stata spaventata per la vita di Julian, c’erano dei segnali che mi hanno fatto temere per lui”.

“La persecuzione di Julian è un attacco alle democrazie occidentali. Julian dovrebbe essere libero e non avrebbe dovuto spendere nemmeno un giorno in prigione”

Ricevendo uno dei premi intitolati all’economista e conferito al marito. “Ho incontrato Julian ieri mattina – ha aggiunto Stella – ogni giorno per lui è una sofferenza perché si trova da cinque anni in un carcere di massima sicurezza”. “Per Julian ci sono giorni più facili e giorni più difficili”, ha spiegato ancora la donna.