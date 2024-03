Russia. Radicali Italiani: difendere la comunità Lgbt

AgenPress. La decisione della Russia di Putin di aggiungere il movimento LGBT alla lista nera degli estremisti e dei terroristi è vergognosa.

“Vivere in Russia è diventato pericolosissimo. La comunità internazionale non può tacere di fronte a questa continua violazione dei più elementari diritti umani. Porteremo in tutte le nostre manifestazioni la bandiera arcobaleno in segno di sostegno e solidarietà verso la comunità LGBT. Questa situazione non è più tollerabile, è ora di agire. Chiediamo al Governo di esporre, in segno di solidarietà, la bandiera arcobaleno sulla facciata di Palazzo Chigi.”

Lo dichiara in una nota Matteo Hallissey-Segretario Radicali Italiani.