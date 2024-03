Russia. Putin ordina di inserire il “Movimento LGBT” alla lista dei “Terroristi ed estremisti”

AgenPress – L’organismo di vigilanza finanziaria statale russo Rosfinmonitoring ha aggiunto il cosiddetto “movimento pubblico internazionale LGBT” alla sua lista di terroristi ed estremisti.

L’inserimento nel registro consente alle autorità di congelare i conti bancari dei soggetti designati senza un ordine del tribunale.

Non è stato immediatamente chiaro come Rosfinmonitoring intendesse far rispettare le sue regole contro il vagamente definito “movimento LGBT”, che non esiste legalmente e quindi non ha un indirizzo registrato o un conto bancario.

L’inserimento nell’elenco arriva dopo che la Corte Suprema russa ha designato il cosiddetto movimento come organizzazione “estremista” vietata a novembre.

Il 1° marzo il Ministero della Giustizia russo ha aggiunto il “movimento internazionale LGBT” alla lista delle organizzazioni vietate.

Questa settimana, un tribunale della città di Orenburg ha ordinato l’ arresto di due manager di un bar gay nell’ambito del primo caso criminale di “estremismo” in Russia contro membri della comunità LGBTQ+.

Rischiano fino a 10 anni di carcere se giudicati colpevoli di “organizzazione di attività estremiste”.

Gli attivisti russi per i diritti civili e LGBTQ+ hanno dichiarato al Mosca Times che le designazioni “estremiste” potrebbero consentire alle autorità di perseguire chiunque si associ a stili di vita o simboli LGBTQ+ in pubblico.

I diritti LGBTQ+ si sono gradualmente erosi nel decennio da quando il presidente Vladimir Putin ha firmato una legge che vieta la “propaganda LGBT” nei confronti dei minori nel 2013.