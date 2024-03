Kate Middleton, principessa del Galles, ha il cancro e si sta sottoponendo alla chemioterapia. “E’ stato uno shock”

AgenPress – A Kate, la principessa del Galles, è stato diagnosticato un cancro ed è sottoposta a chemioterapia, ha detto in un videomessaggio diffuso venerdì, due mesi dopo aver subito un intervento chirurgico addominale “importante”.

Il tipo di cancro non è stato rivelato. Ha iniziato la chemioterapia alla fine di febbraio e l’annuncio arriva mentre anche suo suocero, Re Carlo, si sta sottoponendo a cure contro il cancro.

“Questo ovviamente è stato un enorme shock, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia”, ha detto Kate, 42 anni, nel video, che è stato girato a Windsor il Mercoledì. “Come puoi immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento.”

Il cancro è stato scoperto durante gli esami postoperatori dopo l’ intervento chirurgico addominale a metà gennaio , ha detto Kate.

Kate lo ha descritto come un “importante intervento chirurgico addominale” e ha detto nel suo video, “all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa”.

Il tipo di intervento chirurgico a cui è stata sottoposta non è stato reso noto.

“L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, gli esami effettuati dopo l’operazione hanno rilevato che era presente un cancro. La mia équipe medica mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di tale trattamento.”

Al momento dell’intervento chirurgico di Kate, Kensington Palace ha dettop che le sue condizioni non erano cancerose. Da allora il palazzo ha fornito poche informazioni sulle sue condizioni.

“Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene”, ha detto Kate. “Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito.”

Kate ha detto che avere suo marito, William, il Principe di Galles, al suo fianco “è una grande fonte di conforto e rassicurazione”.

“Speriamo che capiate che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò , ma per ora devo concentrarmi sulla guarigione completa”, ha detto Kate. “Penso anche a tutti coloro le cui vite sono state colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdete la fede o la speranza. Non siete soli”.