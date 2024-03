Cremlino. Peskov: “è iniziata come operazione speciale, ma ora siamo in uno stato di guerra con l’Ucraina”

AgenPress – La Russia si è trovata in uno “stato di guerra” con l’Ucraina, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista al quotidiano filogovernativo Argumenty i Fakty.

Mosca definisce ufficialmente l’invasione su vasta scala dell’Ucraina una “operazione militare speciale”, cercando di minimizzare l’impatto del conflitto biennale sulla vita civile in Russia.

Allo stesso tempo, migliaia di russi sono stati perseguiti in base alle leggi sulla censura in tempo di guerra che vietano di definire l’invasione una “guerra”.

“Sì, è iniziata come un’operazione militare speciale, ma non appena si è formata questa alleanza, quando l’Occidente collettivo è diventato un partecipante dalla parte dell’Ucraina, per noi è diventata una guerra. Tutti dovrebbero capirlo per la loro mobilitazione interna”.

L’uso della parola “mobilitazione” da parte di Peskov fa seguito alle voci secondo cui la Russia potrebbe presto lanciare una seconda campagna di mobilitazione per aumentare il suo personale in prima linea, mentre il presidente Vladimir Putin è stato incoraggiato dalla sua vittoria alle elezioni presidenziali del 2024.

All’inizio di questa settimana, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha annunciato l’intenzione di espandere l’esercito entro la fine del 2024, inclusa l’introduzione di due eserciti ad armi combinate e 30 formazioni.

Gli analisti militari stimano che sarebbero necessari più di 200.000 soldati per le nuove strutture delle unità rivelate da Shoigu.

L’analista politica Tatiana Stanovaya ha descritto i commenti di Peskov di venerdì come “una soglia psicologica oltre la quale sia la popolazione che le élite saranno chiamate a rispondere più che durante un’operazione militare speciale”.

Le osservazioni del portavoce del Cremlino sono arrivate anche lo stesso giorno di alcuni dei più grandi attacchi russi contro l’Ucraina negli ultimi mesi.

“La Russia non può permettere l’esistenza di uno Stato ai suoi confini che abbia la chiara intenzione di impadronirsi della Crimea, per non parlare del territorio delle nuove regioni, con ogni mezzo necessario”, ha detto Peskov, riferendosi alla penisola ucraina che Mosca ha annesso nel 2014. , così come le regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson che rimangono parzialmente occupate dalle forze russe.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Peskov ha affermato che i suoi commenti ad Argumenty i Fakty non intendevano indicare che la Russia fosse de jure in guerra, ma piuttosto “de facto”.

“Non ci sono cambiamenti giuridici collegati a questo, [come prima] si tratta di un’operazione militare speciale. Ma di fatto, fondamentalmente, per noi questa si è trasformata in una guerra”.