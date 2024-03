Conclusioni del Consiglio europeo sull’Ucraina: la Russia non deve prevalere

AgenPress. A due anni dall’inizio della guerra di aggressione mossa dalla Russia contro l’Ucraina e a dieci anni dall’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia, entrambe in palese violazione degli obblighi derivanti a quest’ultima dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, il Consiglio europeo sostiene in modo sempre più risoluto l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. La Russia non deve prevalere.

Data l’urgenza della situazione, l’Unione europea è determinata a continuare a fornire

all’Ucraina e alla sua popolazione tutto il necessario sostegno politico, finanziario,

economico, umanitario, militare e diplomatico per tutto il tempo necessario e con

l’intensità necessaria. Il Consiglio europeo invita gli alleati e i partner di tutto il mondo

ad aderire a questo sforzo.

2. Nell’esercitare il suo diritto naturale di autotutela, l’Ucraina necessita con urgenza di

sistemi di difesa aerea, munizioni e missili. In questo momento critico, l’Unione europea

e gli Stati membri accelereranno e intensificheranno la fornitura di tutta l’assistenza

militare necessaria. Il Consiglio europeo accoglie con favore tutte le recenti iniziative a

tale riguardo, compresa quella lanciata dalla Cechia per acquisire con urgenza

munizioni per l’Ucraina, che consentiranno di onorare rapidamente l’impegno dell’UE di

fornire all’Ucraina un milione di munizioni di artiglieria.

3. Il Consiglio europeo si compiace degli accordi bilaterali sugli impegni in materia di

sicurezza conclusi da vari Stati membri e partner con l’Ucraina. Ha esaminato i

progressi compiuti in merito al contributo dell’UE agli impegni in materia di sicurezza

nei confronti dell’Ucraina, che aiuteranno il paese a difendersi, a resistere agli sforzi di

destabilizzazione e a scoraggiare atti di aggressione nel futuro. Il Consiglio europeo

accoglie con favore l’adozione della decisione del Consiglio relativa a un Fondo di

assistenza per l’Ucraina che assicura il proseguimento del sostegno militare all’Ucraina

nell’ambito dello strumento europeo per la pace. Il Consiglio europeo chiede al

Consiglio di lavorare all’8º pacchetto di sostegno per l’Ucraina nell’ambito dello

strumento europeo per la pace. Accoglie altresì con favore l’aumento della capacità della

missione di assistenza militare dell’UE (EUMAM).

4. Il Consiglio europeo ha esaminato i progressi compiuti in relazione ai prossimi passi

concreti volti a destinare a beneficio dell’Ucraina, compresa la possibilità di finanziare il

sostegno militare, le entrate straordinarie derivanti dai beni russi bloccati. Invita il

Consiglio a portare avanti i lavori sulle recenti proposte dell’alto rappresentante e della

Commissione.

5. Il sostegno militare e gli impegni dell’UE in materia di sicurezza saranno forniti nel

pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e tenendo

conto degli interessi di tutti gli Stati membri in materia di sicurezza e di difesa.

6. Il Consiglio europeo accoglie con favore l’adozione del 13º pacchetto di sanzioni.

Chiede ulteriori misure per indebolire la capacità della Russia di continuare a condurre

la sua guerra di aggressione, ivi compreso il rafforzamento delle sanzioni. È essenziale

dare piena ed effettiva attuazione alle sanzioni. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio

e alla Commissione di migliorare lo scambio di informazioni, rafforzare l’attuazione,

potenziare l’azione dell’UE e degli Stati membri con i paesi terzi nonché colmare tutte le

lacune sia all’interno che al di fuori dell’Unione, tra l’altro prevenendo l’elusione delle

sanzioni attraverso paesi terzi e garantendo la loro applicazione anche per quanto

riguarda le controllate di società dell’UE all’estero. L’accesso della Russia a prodotti e

tecnologie sensibili che hanno rilevanza sul campo di battaglia deve essere limitato al

massimo, anche colpendo le entità di paesi terzi che rendono possibile tale elusione.

Il Consiglio europeo invita l’alto rappresentante e la Commissione a preparare ulteriori

sanzioni nei confronti della Bielorussia, della Corea del Nord e dell’Iran.

7. Il Consiglio europeo invita le parti terze a cessare immediatamente di fornire sostegno

materiale alla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. È estremamente preoccupato

per le notizie secondo cui l’Iran potrebbe trasferire alla Russia missili balistici e tecnologie

correlate da utilizzare contro l’Ucraina dopo aver fornito al regime russo aeromobili senza

equipaggio (UAV), che vengono impiegati per incessanti attacchi contro la popolazione

civile in Ucraina. Se l’Iran dovesse agire in tal senso, l’Unione europea è pronta a

rispondere rapidamente e in coordinamento con i partner internazionali, anche attraverso

nuove e significative misure restrittive nei confronti dell’Iran.

8. Il Consiglio europeo condanna fermamente le continue violazioni dei diritti umani

perpetrate dalla Russia nei territori ucraini occupati, compresa la deportazione di

bambini. Respinge con fermezza e non riconoscerà mai le cosiddette “elezioni” illegali

organizzate dalla Russia nei territori ucraini temporaneamente occupati di Crimea,

Sebastopoli, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, né il relativo esito.

9. La Russia e i suoi dirigenti devono essere chiamati a rispondere pienamente della guerra

di aggressione condotta nei confronti dell’Ucraina e di altri crimini di estrema gravità ai

sensi del diritto internazionale, come pure degli ingenti danni causati dalla guerra.

Il Consiglio europeo sostiene gli sforzi in atto, anche in sede di Core Group, al fine di

istituire un tribunale per il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti

dell’Ucraina che goda del più ampio sostegno a livello interregionale e della più ampia

legittimità, nonché un futuro meccanismo di risarcimento.

10. L’Unione europea resta determinata a sostenere, in coordinamento con i partner

internazionali, la riparazione, la ripresa e la ricostruzione dell’Ucraina. Il Consiglio europeo

si compiace del recente rafforzamento della missione consultiva dell’Unione europea

(EUAM) in Ucraina, che consentirà di accrescere il sostegno alle autorità di contrasto

ucraine nei territori dell’Ucraina liberati e adiacenti, come anche alle riforme nel contesto

del processo di adesione all’UE. Il Consiglio europeo chiede ulteriore sostegno per la

riabilitazione psicologica e psicosociale e una maggiore assistenza allo sminamento.

11. L’Unione europea e i suoi Stati membri proseguiranno gli intensi sforzi di

sensibilizzazione a livello mondiale per garantire il sostegno internazionale più ampio

possibile a una pace globale, giusta e duratura nonché ai principi e obiettivi chiave della

formula di pace dell’Ucraina, in vista di un futuro vertice di pace globale.

12. Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza strategica della sicurezza e della stabilità

nella regione del Mar Nero. Evidenzia la necessità di assistere l’Ucraina nel ripristinare

la propria posizione nei suoi tradizionali mercati di esportazione, in particolare in Medio

Oriente e in Africa.

13. L’Unione europea continuerà a fornire alla Repubblica di Moldova tutto il sostegno del

caso per rispondere alle sfide che quest’ultima si trova ad affrontare per effetto

dell’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e per rafforzare la resilienza, la

sicurezza e la stabilità del paese di fronte alle attività destabilizzanti della Russia.

Il Consiglio europeo accoglie con favore gli impegni bilaterali assunti dagli Stati

membri a sostegno della missione di partenariato dell’Unione europea (EUPM) in

Moldova al fine di rafforzare la resilienza del settore della sicurezza.

14. L’Unione europea continuerà inoltre a sostenere la Georgia nel rafforzare la sua

resilienza e nel rispondere alle sfide che quest’ultima si trova ad affrontare per effetto

delle azioni della Russia volte a minare l’integrità territoriale della Georgia nonché della

guerra di aggressione russa contro l’Ucraina.