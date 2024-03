Conclusioni del Consiglio europeo su Sicurezza e Difesa: la base industriale e tecnologica di difesa europea dovrebbe essere rafforzata in tutta l’Unione

AgenPress. L’Unione europea è determinata ad aumentare la sua prontezza alla difesa e le sue capacità di difesa complessive affinché siano all’altezza delle sue esigenze e ambizioni

nel contesto delle crescenti minacce e sfide per la sicurezza. Sulla scorta della

dichiarazione di Versailles e della bussola strategica, è determinata a ridurre le sue

dipendenze strategiche e ad accrescere le sue capacità. La base industriale e tecnologica

di difesa europea dovrebbe essere rafforzata di conseguenza in tutta l’Unione.

L’aumento della prontezza alla difesa e il rafforzamento della sovranità dell’Unione

richiederanno ulteriori sforzi, conformemente alle competenze degli Stati membri, per:

a) rispettare l’impegno comune di aumentare in modo sostanziale la spesa per la

difesa, e investire insieme in modo migliore e più rapido;

b) migliorare l’accesso dell’industria europea della difesa ai finanziamenti pubblici e

privati. In tale contesto, il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione

a esaminare tutte le opzioni per mobilitare finanziamenti e a riferire in merito

entro giugno. Si invita inoltre la Banca europea per gli investimenti ad adeguare la

sua politica di prestiti all’industria della difesa e la sua attuale definizione di beni a

duplice uso, salvaguardando nel contempo la sua capacità di finanziamento;

c) incentivare lo sviluppo e gli appalti congiunti per far fronte alle carenze in termini

di capacità critiche dell’UE, in particolare per quanto riguarda gli abilitanti

strategici, nonché per sfruttare appieno le sinergie tra i processi di pianificazione

della difesa a livello nazionale ed europeo;

d) potenziare gli investimenti cooperativi/congiunti nel settore della difesa, dalla fase

di ricerca e sviluppo a quella di pianificazione, fino all’industrializzazione e agli

appalti congiunti, e migliorare la prevedibilità, ad esempio attraverso contratti

pluriennali fissi;

e) aumentare la resilienza dell’industria europea della difesa, la sua flessibilità e la

sua capacità di sviluppare e produrre prodotti per la difesa innovativi, potenziando

la loro interoperabilità e intercambiabilità nonché garantendo la loro disponibilità

per gli Stati membri;

f) incentivare l’ulteriore integrazione del mercato europeo della difesa in tutta l’Unione,

agevolando l’accesso alle catene di approvvigionamento della difesa, in particolare

per le PMI e le società a media capitalizzazione, e riducendo la burocrazia;

g) migliorare la risposta rapida e l’individuazione tempestiva delle strozzature nelle

catene di approvvigionamento per il mercato della difesa e garantire che la

regolamentazione dell’UE non costituisca un ostacolo allo sviluppo dell’industria

europea della difesa;

h) sostenere le iniziative volte a continuare a investire nella manodopera qualificata

per far fronte alle prevalenti carenze di manodopera e di competenze nell’industria

della difesa.