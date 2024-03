Blinken: offensiva a Rafah isolerebbe Israele. Incontro con i familiari degli ostaggi: “Ci fidiamo di te, Blinken”

Blinken ha detto a Benjamin Netanyahu e al gabinetto di guerra a Tel Aviv che gli Stati Uniti restano impegnati nella “sconfitta duratura di Hamas, anche a Rafah” – un messaggio che arriva mentre gli Stati Uniti lavorano per scoraggiare Israele. dal lancio di un’offensiva militare totale nella città più meridionale di Gaza, dove sono fuggiti più di un milione di sfollati.

Blinken ha ribadito che gli Stati Uniti non sostengono una campagna militare a Rafah, affermando che sarebbe un “disastro umanitario”. Funzionari statunitensi e israeliani si incontreranno a Washington la prossima settimana per discutere “azioni alternative” per affrontare Hamas a Rafah senza causare “ulteriori danni ai civili”, ha detto Blinken.

Tuttavia, venerdì, dopo l’incontro con Blinken, Netanyahu ha pubblicamente raddoppiato il suo impegno a portare avanti un’offensiva con o senza il sostegno degli Stati Uniti .

Secondo una lettura dell’incontro del Dipartimento di Stato americano, Blinken ha anche “sottolineato la necessità di proteggere i civili a Gaza e di aumentare e sostenere l’assistenza umanitaria, anche attraverso le rotte terrestri e marittime”.

Blinken ha discusso degli sforzi relativi alla questione degli ostaggi e all’accordo di cessate il fuoco immediato, secondo la dichiarazione. A Tel Aviv ha incontrato un gruppo di manifestanti che chiedevano il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza.