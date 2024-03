Bandecchi: “Lega e FDI? non mi farei candidare da questi essere inferiori. Io il miglior politico in Italia”

AgenPress. “Se pensavo di essere candidato da Lega o FdI? Ma chi se ne frega! Secondo lei mi faccio candidare da questi esseri inferiori?”.

Lo ha dichiarato Stefano Bandecchi, intervenuto a “ZTL” condotto da Francesco Borgonovo sulla FM di radio Giornale Radio.

“Finché io stavo a casa e non mi occupavo di politica, allora potevano esistere Lega, FdI, FI, PD – ha aggiunto -. Oggi Bandecchi fa politica e siccome in Italia non c’è uno statista neanche a pagarlo oro, il politico migliore che c’è in questo Paese sono io.

Purtroppo è morto Berlusconi, ma oggi c’è Bandecchi. nNn c’è nessun altro che possa paragonarsi a me. E qualcuno che sta in alto, per ora, ha capito che posso fargli male”.