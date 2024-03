Russia. Saranno chiuse diverse carceri per mancanza di detenuti, reclutati a combattere in Ucraina

AgenPress – Le autorità della regione siberiana di Krasnoyarsk prevedono di chiudere diverse carceri quest’anno dopo un calo del numero di detenuti dovuto agli sforzi di reclutamento militare per la guerra in Ucraina. Lo ha detto giovedì un funzionario regionale.

“Una notevole riduzione del numero di detenuti durante l’operazione militare speciale ha spinto alcune persone a riferire ai vertici della necessità di chiudere gli istituti penitenziari come un modo per ottimizzare e risparmiare denaro”, ha affermato il difensore civico per i diritti umani di Krasnoyarsk Mark Denisov.

“Si tratta di una tendenza allarmante”, ha affermato il quotidiano Kommersant nel suo rapporto annuale all’Assemblea legislativa della regione.

Denisov ha nominato due colonie penali che dovrebbero chiudere quest’anno, ma non ha indicato quante altre dovrebbero chiudere i battenti.

Ha criticato la decisione definendola “impraticabile” e prevedendo che le carceri riapriranno entro cinque anni.

“[La guerra] finirà prima o poi. Tutto tornerà alla normalità. Dopo tutto, la struttura sociale della società non è cambiata”, ha detto Denisov ai parlamentari regionali, secondo l’agenzia di stampa Prospekt Mira.

I suoi commenti sono arrivati ​​la stessa settimana in cui i legislatori russi della Camera bassa della Duma di Stato hanno approvato una legislazione per consentire ai futuri criminali sospettati o condannati di arruolarsi nell’esercito e combattere in Ucraina.

La pratica di reclutare prigionieri per la guerra in Ucraina è stata guidata dal gruppo mercenario Wagner nel 2022, sebbene il Ministero della Difesa russo abbia assunto il controllo del reclutamento nelle carceri all’inizio dello scorso anno.