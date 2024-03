Massachusetts. Primo trapianto al mondo di rene di maiale geneticamente modificato in un uomo di 62 anni

I chirurghi statunitensi affermano che Rick Slayman è un “vero eroe” per aver tentato l’operazione pionieristica. La speranza ultima è quella di utilizzare organi animali per ulteriori trapianti. Reni di maiale sono già stati inseriti in persone cerebralmente morte a scopo di test.

Il rene di maiale è stato fornito da eGenesis di Cambridge, Massachusetts, ed è stato sottoposto a 69 modifiche genomiche utilizzando la tecnologia CRISPR-Cas9 per rimuovere i geni suini dannosi e per aggiungere alcuni geni umani che migliorano la compatibilità umana.

“Sono un paziente del Centro Trapianti Generale di Massa da 11 anni e nutro il massimo livello di fiducia nei medici, negli infermieri e nel personale clinico che si sono presi cura di me. Quando il mio rene trapiantato ha iniziato a cedere nel 2023, mi sono fidato nuovamente del mio team di assistenza alla MGH per raggiungere i miei obiettivi non solo di migliorare la mia qualità di vita ma anche di estenderla,” ha detto Slayman.

Slayman ha subito un trapianto di rene umano nello stesso ospedale nel 2018 dopo essere stato in dialisi per sette anni, perché i suoi reni non funzionavano correttamente.

Cinque anni dopo, il trapianto è fallito ed è dovuto tornare in dialisi nel maggio 2023.

Le sue prospettive non erano buone, dicono i suoi medici: far funzionare la dialisi era difficile poiché i suoi vasi sanguigni erano stati utilizzati più volte per questo scopo.

Ha riscontrato complicazioni ricorrenti nell’accesso vascolare della dialisi, che hanno richiesto visite in ospedale ogni due settimane per la de-coagulazione e le revisioni chirurgiche, influenzando in modo significativo la sua qualità di vita, hanno spiegato i medici.

Slayman ha detto di aver valutato i pro e i contro e di aver deciso di procedere con il trapianto di rene di maiale: “L’ho visto non solo come un modo per aiutarmi, ma come un modo per dare speranza alle migliaia di persone che hanno bisogno di un trapianto per sopravvivere.”

Esiste una carenza cronica di organi da donatori umani per le persone che ne hanno bisogno. I donatori di animali potrebbero aiutare a risolvere questo problema. Recentemente sono stati tentati anche trapianti di cuore da maiali a esseri umani .

Il signor Slayman sta ancora assumendo farmaci antirigetto e non è chiaro per quanto tempo funzionerà il suo nuovo rene. Questo è un territorio inesplorato.