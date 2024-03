Consiglio Ue. Orbán si congratula con Putin per la “rielezione”. Rispetto reciproco tra Ungheria e Russia

AgenPress – Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha rotto i ranghi con i suoi omologhi europei e si è congratulato con Vladimir Putin per la sua “rielezione”.

“Dopo i risultati ufficiali delle elezioni, il primo ministro Viktor Orbán si è congratulato con Vladimir Putin per la sua rielezione, sottolineando che la cooperazione tra Ungheria e Russia, basata sul rispetto reciproco, consente discussioni importanti anche in contesti geopolitici difficili”, ha scritto un portavoce ungherese sui social media.

“Orbán ha affermato l’impegno dell’Ungheria per la pace e la disponibilità ad intensificare la cooperazione in settori non limitati dal diritto internazionale, sottolineando l’importanza del dialogo nella promozione delle relazioni pacifiche”.

Le elezioni russe sono state ampiamente condannate in Occidente come antidemocratiche.

L’alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri, Josep Borrell , aveva rilasciato una dichiarazione a nome del blocco sottolineando che le elezioni “si sono svolte in un ambiente molto ristretto” e che l’Ue “ribadisce che non riconosce e non riconoscerà mai né la partecipazione di queste cosiddette “elezioni” nei territori dell’Ucraina o dei loro risultati”.