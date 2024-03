Alexey Navalny. Tribunale russo respinge la denuncia della madre per cure mediche improprie

AgenPress – Lyudmila Navalnaya aveva presentato una denuncia per fornitura impropria di cure mediche contro la colonia penale artica dove suo figlio era stato imprigionato.

Annunciando la sua morte il mese scorso, i funzionari della prigione hanno detto che era andato a fare una passeggiata, che non si sentiva bene, poi è collassato e non ha più ripreso conoscenza.

La sua vedova ha detto che è stato ucciso per ordine del presidente Vladimir Putin. Per anni, Navalny è stato il critico russo di più alto profilo nei confronti di Putin. Nel 2022, è stato condannato a 19 anni per accuse ampiamente considerate politicamente motivate.