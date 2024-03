Russia. Arrestati i gestori di un club gay nel primo caso penale per “estremismo” LGBTQ+

AgenPress – Le autorità russe hanno arrestato i dipendenti di un club gay nell’ambito del primo caso criminale di “estremismo” del Paese contro membri della comunità LGBTQ+, ha detto mercoledì un tribunale della città di Orenburg .

L’attivista conservatrice allineata al Cremlino Yekaterina Mizulina all’inizio di questa settimana ha annunciato accuse penali in relazione alle attività del club LGBTQ+ Pose.

Attivisti nazionalisti e pro-guerra avevano dichiarato all’inizio di marzo di aver aiutato le forze dell’ordine a fare irruzione a Pose perché sospettati di diffondere “propaganda LGBT”.

Mercoledì la Corte distrettuale centrale di Orenburg ha deciso di mettere il direttore artistico e il direttore del bar del club in custodia cautelare fino al 18 maggio.

I due individui rischiano fino a 10 anni di carcere se giudicati colpevoli di “organizzazione di attività estremiste”.

Una dichiarazione sul sito web della corte li descrive entrambi come “persone con orientamenti sessuali non tradizionali” che “sostengono le opinioni e le attività dell’associazione pubblica internazionale LGBT vietata nel nostro Paese”.

Il direttore artistico è stato accusato di aver selezionato artisti drag per le esibizioni e il direttore del bar di aver filmato queste esibizioni.

Il sito di notizie indipendente Mediazona ha identificato la manager come Diana Kamilyanova e il direttore artistico come Alexander Klimov.

Diversi russi sono stati accusati di reati minori di “estremismo” nei mesi successivi a quando la Corte Suprema russa ha bandito il “movimento internazionale LGBT” nel novembre 2023.

Martedì Amnesty International ha rilanciato l’indagine penale sullo staff di Pose.

“Ciò che le persone LGBTI e gli attivisti per i diritti umani temevano dalla fine dello scorso anno si è finalmente avverato”, ha dichiarato in una nota la direttrice di Amnesty International per la Russia, Natalia Zviagina.

Zviagina ha detto che è “particolarmente riprovevole che ai membri di un gruppo nazionalista russo sia stato permesso di assistere la polizia nel loro raid al drag show al club Pose”.