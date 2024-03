Irlanda. Il premier Varadkar annuncia le sue dimissioni. Decisione presa pensando agli interessi del Paese

Anche se le sue dimissioni non scateneranno automaticamente elezioni anticipate, avverrà solo 10 settimane prima delle elezioni parlamentari europee e locali e meno di un anno prima delle prossime elezioni generali irlandesi.

“Una parte della leadership è sapere quando è giunto il momento di passare il testimone e avere il coraggio di farlo. Quel momento è adesso”.

In una dichiarazione letta sui gradini degli edifici governativi della capitale irlandese, ha affermato: “Credo che questo governo possa essere rieletto… Credo che un nuovo taoiseach sarà in una posizione migliore di me per raggiungere questo obiettivo – per rinnovare e rafforzare i vertici team, per riorientare il nostro messaggio e le nostre politiche e guidarne l’implementazione”.

Ha aggiunto di aver chiesto che il nuovo leader del partito venga scelto il 6 aprile, consentendo così l’elezione del nuovo primo ministro e del gabinetto dopo la pausa pasquale del parlamento.

Pur essendo “profondamente grato” per il periodo trascorso in carica e “raccomanderebbe con tutto il cuore una carriera in politica”, Varadkar ha detto di aver raggiunto la fine del suo percorso come Taoiseach. “I politici sono esseri umani e abbiamo i nostri limiti”, ha affermato. “Diamo tutto finché non ne possiamo più. E allora dobbiamo andare avanti”.

Tra i contendenti a succedergli come leader del Fine Gael e nuovo primo ministro ci sono il ministro dell’istruzione superiore, Simon Harris, che è chiaramente il favorito dei bookmaker; il ministro delle Imprese ed ex vice primo ministro, Simon Coveney; il ministro della spesa pubblica, Paschal Donohoe, e il ministro della giustizia, Helen McEntee.

Varadkar ha affermato che le ragioni delle sue dimissioni erano “principalmente politiche”, ma non ha spiegato quali fossero. All’inizio di questo mese, è stato ampiamente accusato di una schiacciante doppia sconfitta alle urne, inclusa la più grande sconfitta mai vista da un referendum da parte di un governo irlandese.

La coalizione di governo aveva proposto di riformulare la costituzione del 1937 per modificare i riferimenti obsoleti alla famiglia e alle donne. I critici hanno affermato che Varadkar aveva affrettato il dibattito in un tentativo “ingannevole” di tenere doppi referendum in occasione della Giornata internazionale della donna, e lo hanno accusato di presiedere “messaggi incoerenti”.

Gli elettori hanno respinto il referendum sulla famiglia, con il 67% di voti contrari, e hanno seppellito l’altra proposta, che riguardava il ruolo di cura delle donne, con una vittoria ancora più schiacciante, pari al 74%. Varadkar in seguito si assunse alcune responsabilità, dicendo: “Ci sono molte persone che hanno sbagliato e io sono certamente uno di loro”.

Fino alle dimissioni di mercoledì, tuttavia, si prevedeva che le conseguenze politiche della debacle sarebbero state limitate. Varadkar ha anche dovuto affrontare un crescente malcontento all’interno del Fine Gael, con 10 dei suoi membri del Dáil Éireann – quasi un terzo del totale del partito – che hanno annunciato che non si ricandideranno alle prossime elezioni, che dovranno essere indette entro l’inizio del 2025.

Il Fine Gael ha perso cinque recenti elezioni suppletive, spingendo alcuni a vedere Varadkar come una responsabilità elettorale. “La sua eredità sarà quella di un perdente elettorale”, ha detto all’Agence France-Presse Eoin O’Malley, politologo presso l’Università della città di Dublino. “Aveva promesso di essere un buon comunicatore, ma si è rivelato pessimo. Non aveva un programma chiaro e ha prodotto poco”.

Il principale partito di opposizione ed ex ala politica dell’IRA, Sinn Féin, ha mantenuto un ampio vantaggio nei sondaggi su Fine Gael e Fianna Fáil negli ultimi due anni, ma i sondaggi suggeriscono ancora che la coalizione ha buone possibilità di rielezione.

I difensori di Varadkar dicono che i critici come O’Malley sono ingiusti. Sottolineano gli elogi diffusi che ha guadagnato durante il suo primo mandato 2017-2020 per aver raccolto il sostegno dell’UE dietro il meccanismo di backstop per evitare un confine fisico con l’Irlanda del Nord durante i negoziati sulla Brexit con il Regno Unito.

I liberali applaudono anche Varadkar per il suo ruolo di primo piano nel referendum del 2018 che ha legalizzato l’aborto – una pietra miliare nella trasformazione dell’Irlanda da una società cattolica socialmente conservatrice al secolarismo e al pluralismo.