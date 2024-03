Yulia Navalnaya: Putin non venga riconosciuto come legittimo presidente della Russia

AgenPress – Yulia Navalnaya, vedova del leader dell’opposizione russa Alexey Navalny, ha ringraziato i russi per aver preso parte alla campagna Noon Against Putin nel fine settimana e li ha invitati a lavorare “più duramente che mai” per garantire che Putin non venga riconosciuto come legittimo presidente della Russia.

In un videomessaggio , Navalnaya ha esortato i sostenitori a non arrendersi e ha consigliato loro di seguire il mantra del marito ucciso di “15 minuti di lotta al regime al giorno”.

“Faremo in modo che nessuno nel mondo riconosca Putin come presidente legittimo, che nessuno si sieda al tavolo delle trattative con lui, che la mafia di Putin venga combattuta come un’organizzazione criminale organizzata, in modo che tutti capiscano che Putin non è la Russia, “Ha detto Navalnaja.

Navalnaya ha aggiunto che i partecipanti all’azione Mezzogiorno contro Putin, che ha visto gli oppositori di Putin recarsi in massa alle urne domenica a mezzogiorno per mostrare l’entità degli aspiranti elettori dell’opposizione, sono stati “i veri vincitori dell’evento che il Cremlino sostiene è stata un’elezione”.

Le elezioni presidenziali russe dello scorso fine settimana, che sono state ampiamente liquidate come una farsa dalla comunità internazionale, hanno consegnato a Vladimir Putin il suo quinto mandato con l’87,28% dei voti, mentre nessuno degli altri tre candidati approvati dal Cremlino al ballottaggio ha ottenuto più del 5% dei voti.