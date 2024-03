Usa. Donald Trump chiede di sospendere la multa di 450 mln di dollari nel processo per frode civile

AgenPress – Gli avvocati di Donald Trump chiedono a un tribunale di New York di sospendere una multa di 464 milioni di dollari (365 milioni di sterline) in un caso di frode civile, poiché l’ex presidente si trova in una situazione finanziaria precaria che alla fine potrebbe vedere rubate le sue proprietà più preziose.

Donald Trump si scaglia contro il giudice e la procuratrice di New York. In una serie di post sul suo social Truth, l’ex presidente li attacca per il caso degli asset gonfiati delle sue società e per la cauzione da 464 milioni di dollari che gli è stato imposto di versare. Finora Trump non è riuscito a pagarla e potrebbe essere costretto a vendere alcuni dei suoi asset per far fronte al pagamento. “Nessuno ha mai sentito nulla del genere. Potrei essere costretto ad accendere mutui o vendere, probabilmente con forti sconti, i miei asset e se e quando vincerò in appello gli asset saranno andati. Ha senso?”

Se Trump vuole portare avanti il ​​suo appello nel caso, deve presentare l’intero importo in contanti o ottenere una cauzione da una società privata entro il 25 marzo.

Ma lunedì i suoi avvocati hanno affermato che nonostante i loro “diligenti sforzi” era “praticamente impossibile” trovare una società disposta a farsi garante dell’intera somma e hanno chiesto una pausa.