Ue. Commissione ha raccolto oggi 7 miliardi di euro di obbligazioni UE nella sua terza operazione sindacata per il 2024.

AgenPress – L’operazione riguardava un nuovo Green Bond NextGenerationEU (NGEU) in un’unica tranche da 7 miliardi di euro , con scadenza il 4 febbraio 2050. L’obbligazione a lungo termine a 25 anni ha avuto un rendimento di riofferta del 3,339%, equivalente a un prezzo del 98,481%. Le offerte ricevute ammontavano a 86,5 miliardi di euro, con un conseguente tasso di sottoscrizione in eccesso di oltre 12 volte.

I proventi della transazione saranno utilizzati per finanziare progetti verdi nei piani nazionali di ripresa e resilienza (RRP) degli Stati membri , le tabelle di marcia per la spesa nell’ambito di NextGenerationEU. Tutte le emissioni di NGEU Green Bond sono guidate dal NGEU Green Bond Framework , che è in linea con i Green Bond Principles della International Capital Market Association (ICMA).

La Commissione ha ora emesso circa 35,5 miliardi di euro dei suoi 75 miliardi di euro target di finanziamento per la prima metà del 2024. Una panoramica completa di tutte le transazioni dell’UE eseguite fino ad oggi è disponibile online . Una panoramica dettagliata delle transazioni previste dall’UE per la prima metà del 2024 è disponibile anche nel piano di finanziamento dell’UE . La prossima transazione nel calendario indicativo di emissione dell’UE è un’asta di titoli UE il 20 marzo 2024.

Sfondo

La Commissione europea ha il potere, conferito dai trattati dell’UE, di contrarre prestiti sui mercati internazionali dei capitali per conto dell’Unione europea. È un nome ben consolidato nei mercati dei titoli di debito, con un track record di emissioni obbligazionarie negli ultimi 40 anni. Tutte le emissioni effettuate dalla Commissione Europea sono denominate esclusivamente in euro. Il prestito dell’UE è garantito dal bilancio dell’UE e i contributi al bilancio dell’UE rappresentano un obbligo giuridico incondizionato per tutti gli Stati membri ai sensi dei trattati dell’UE.

La Commissione europea utilizza i proventi delle sue emissioni obbligazionarie per finanziare programmi politici selezionati dell’UE. Un programma politico fondamentale attualmente finanziato dai prestiti dell’UE è il programma di ripresa NextGenerationEU. L’UE utilizzerà inoltre l’emissione di obbligazioni per finanziare fino a 33 miliardi di euro di prestiti all’Ucraina nell’ambito dello strumento per l’Ucraina tra il 2024 e il 2027. Lo strumento per l’Ucraina fornisce un sostegno finanziario stabile per la ripresa, la ricostruzione e le riforme dell’Ucraina nel suo percorso di adesione all’UE.

Nel gennaio 2023, l’UE ha lanciato l’approccio di finanziamento unificato, estendendo la strategia di finanziamento diversificato inizialmente stabilita per NextGenerationEU a tutti gli altri programmi politici finanziati tramite prestiti dell’UE. A seguito dell’introduzione di questo approccio, l’UE finanzia i suoi diversi programmi politici emettendo obbligazioni UE con un unico marchio anziché obbligazioni etichettate separatamente per i singoli programmi.

Con l’operazione odierna, l’UE ha emesso 320,1 miliardi di euro di obbligazioni UE nell’ambito dell’approccio di finanziamento unificato, di cui 55,9 miliardi di euro sotto forma di obbligazioni verdi NGEU. Dei proventi raccolti, 220,5 miliardi di euro sono stati erogati agli Stati membri nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Altri 54,5 miliardi di euro sono stati assegnati ad altri programmi dell’UE che beneficiano dei finanziamenti NextGenerationEU. Nel 2023 sono stati erogati all’Ucraina 18 miliardi di euro nell’ambito della politica di assistenza macrofinanziaria+, mentre i proventi vengono utilizzati anche per finanziare gli esborsi nell’ambito del nuovo strumento per l’Ucraina. Poiché la Commissione è impegnata in operazioni di gestione della liquidità a breve termine per soddisfare le imminenti esigenze di finanziamento, gli importi raccolti non saranno necessariamente uguali agli importi erogati.

Il debito totale in circolazione dell’UE ammonta ora a 494,9 miliardi di euro, compresi Euratom (311 milioni di euro) e EU-Bills (16,2 miliardi di euro).

Per finanziare le politiche dell’UE nel modo più efficiente ed efficace possibile, le emissioni della Commissione sono strutturate secondo piani di finanziamento semestrali e finestre di emissione preannunciate. Per sostenere la liquidità del mercato secondario dei bond UE, nel novembre 2023 la Commissione ha introdotto un quadro che incentiva gli operatori primari dell’UE a fornire quotazioni dei titoli UE su piattaforme elettroniche. Inoltre, la Commissione sosterrà l’uso dei bond UE negli accordi di riacquisto da parte di introducendo una struttura di riacquisto più avanti nel 2024.