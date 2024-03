Terrorismo, Borchia (Lega): “Bene prima condanna in Trentino, fuori il fondamentalismo islamico dal nostro Paese”

AgenPress. “Buona notizia per la sicurezza nazionale: prima condanna in Trentino per terrorismo internazionale legato all’Isis. Progettava un attentato di matrice jihadista in Trentino – Alto Adige ed è stato condannato per fabbricazione o detenzione di materiale esplodente.

Bene il lavoro degli inquirenti che ha permesso di assicurare alla giustizia il terrorista prima che colpisse. Non c’è spazio per i fondamentalisti islamici nel nostro Paese”.

Così l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia.

“Mi congratulo con i nostri poliziotti per l’eccellente risultato, che conferma come il nostro Governo continui sempre a vigilare e operare contro ogni forma di terrorismo e di azione criminale, senza mai abbassare la guardia.

Sarebbe incosciente non ammettere che il terrorismo islamista l’abbiamo già in casa, anche a causa delle politiche ideologiche sull’immigrazione di una sinistra italiana ed europea che irresponsabilmente preferisce polemizzare contro chi lavora per impedire arrivi incontrollati e rimpatriare chi porta violenza e paura nelle nostre città”.