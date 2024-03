La Corte Suprema afferma che il Texas può arrestare e incarcerare i migranti. Biden, è incostituzionale

L’applicazione delle leggi sull’immigrazione – compresi gli arresti – è stata generalmente gestita dal governo federale. L’SB4 ora conferisce questo potere ai funzionari texani, consentendo loro di perseguire i migranti o ordinare il loro rimpatrio in Messico.

Martedì poi la Corte Suprema ha affermato che la legge può entrare in vigore nello stesso momento in cui la corte d’appello federale di grado inferiore ne valuterà la legalità.

Il procuratore generale del Texas Ken Paxton ha salutato la decisione come una “enorme vittoria” contro l’amministrazione Biden e l’American Civil Liberties Union (ACLU), che hanno contestato la legge in tribunale.

“Come sempre, è un onore per me difendere il Texas e la sua sovranità e condurci alla vittoria in tribunale”, ha scritto in un post su X, ex Twitter.

“La Corte dà il via libera che sconvolgerà l’equilibrio di potere di lunga data dello stato federale e seminerà il caos”, ha scritto il giudice Sotomayor nell’opinione dissenziente.