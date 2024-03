Gaza. Blinken: il 100% della popolazione ha problemi sicurezza alimentare acuta

L’avvertimento di Blinken è arrivato durante un viaggio nelle Filippine quando i funzionari statunitensi hanno annunciato che si sarebbe recato in Medio Oriente, il suo sesto viaggio nella regione da ottobre, mentre continuano gli sforzi per garantire un cessate il fuoco.

I negoziatori israeliani dovrebbero iniziare martedì i colloqui in Qatar nel tentativo di raggiungere un accordo con Hamas per fermare i combattimenti, far arrivare gli aiuti umanitari e liberare gli ostaggi israeliani.

I commenti di Blinken sono stati tra i più forti finora nel definire la portata della crisi umanitaria a Gaza.

“Secondo la misura più rispettata di queste cose, il 100% della popolazione di Gaza è a livelli gravi di acuti insicurezza alimentare. Questa è la prima volta che un’intera popolazione viene classificata in questo modo.”