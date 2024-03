Elezioni farsa in Russia. Novaya Europe. Falsi almeno 22 milioni di voti espressi per Putin

AgenPress – In quello che rappresenta un livello record di frode anche per le elezioni presidenziali russe, almeno 22 milioni di voti espressi per il presidente russo Vladimir Putin durante le elezioni dello scorso fine settimana erano falsi, può rivelare Novaya Europe.

La frode è stata così vasta che è praticamente impossibile stabilire con certezza la proporzione dei voti reali.

Novaya Europe ha utilizzato un metodo ideato dal matematico Sergey Shpilkin per stimare la quota di voti “irregolari” alle elezioni, sulla base dei dati relativi al 97% dei voti elaborati dalla Commissione elettorale centrale (CEC), raccolti dal canale Telegram Nevybory .

La stima iniziale indicava il numero di voti falsi a 31,6 milioni, ma Mosca è stata successivamente esclusa dall’analisi a causa della diffusa votazione online nella capitale, una forma di voto che rende difficile monitorare l’affluenza alle urne.

La stima di 22 milioni di voti falsi è prudente in quanto non include i voti online e il voto nei territori ucraini occupati.

Il numero totale degli elettori, esclusi gli elettori online, è stato di 74,5 milioni. Secondo la CEC, 64,7 milioni di loro hanno votato per Putin.

Il metodo di Shpilkin rivela quanti voti sono stati aggiunti al totale del vincitore riempiendo le urne o riscrivendo il conteggio finale. Confronta la distribuzione dei voti per i diversi candidati con l’affluenza alle urne in ogni singolo seggio elettorale.

Se le elezioni fossero corrette, la distribuzione dei voti per il candidato principale e per tutti gli altri candidati dovrebbe essere identica e differire solo in valore assoluto a causa del diverso numero di voti. Tuttavia, riempire le urne per uno dei candidati aumenta l’affluenza alle urne e influisce sulla percentuale di voti destinata a ciascun candidato.

Secondo i risultati ufficiali delle elezioni pubblicati lunedì dalla CEC, il presidente in carica si è assicurato l’ 87,28% dei voti.

Il capo della CEC Ella Pamfilova ha affermato che oltre 87,1 milioni di russi – il 77,44% dell’elettorato avente diritto – hanno votato, un’affluenza record per le elezioni presidenziali russe nell’era moderna.