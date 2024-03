Onu. Guterres: Gaza verso la carestia. Oms: preoccupati per la situazione all’ospedale Al-Shifa

AgenPress – L’ultimo rapporto sull’imminente carestia a Gaza è una “spaventosa accusa” delle condizioni dei civili nell’enclave palestinese. Lo ha affermato oggi il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Metà della popolazione palestinese di Gaza sta sperimentando una catastrofica insicurezza alimentare, afferma il rapporto pubblicato questa mattina da 19 organizzazioni umanitarie.

“Si tratta di un disastro interamente causato dall’uomo e il rapporto chiarisce che può essere fermato”, ha affermato Guterres in una nota. “Il rapporto di oggi è la prova A della necessità di un cessate il fuoco umanitario immediato.”

Ha invitato le autorità israeliane a garantire l’accesso ai beni umanitari in tutta Gaza e alla comunità internazionale a sostenere gli sforzi dei gruppi umanitari.

“Dobbiamo agire ora per prevenire l’impensabile, l’inaccettabile e l’ingiustificabile”, ha affermato Guterres.

L’ospedale Al-Shifa aveva appena ripristinato i servizi “minimi” prima di un raid notturno da parte dell’IDF, si è aggiunto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Gli ospedali non dovrebbero mai essere campi di battaglia”, ha detto oggi in un post su X. “Siamo terribilmente preoccupati per la situazione all’ospedale Al-Shifa, nel nord di #Gaza, che sta mettendo in pericolo gli operatori sanitari, i pazienti e i civili.”

Ghebreyesus ha ribadito il suo appello al cessate il fuoco e alla necessità di proteggere gli ospedali.

Secondo il portavoce dell’IDF Daniel Hagari, il raid è stato condotto in seguito alle informazioni secondo cui i militanti di Hamas si erano raggruppati nella struttura. Lo ha descritto come un’operazione precisa presso l’ospedale, che era stato precedentemente perquisito a novembre.