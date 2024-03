Il dittatore Putin invia soldati a morire in Ucraina. Ne sono stati uccisi 431.550. Distrutte migliaia di attrezzature belliche

AgenPress – Le perdite complessive in combattimento della Russia in Ucraina tra il 24 febbraio 2022 e il 18 marzo 2024 ammontano a circa 431.550 soldati, di cui 810 uccisi o feriti in azione nelle ultime 24 ore. Soldati

Lo ha detto lo stato maggiore delle forze armate ucraine in un post su Facebook. Inoltre, le forze di difesa ucraine hanno distrutto 6.809 (+19) carri armati nemici, 13.014 (+17) veicoli corazzati da combattimento, 10.668 (+34) sistemi di artiglieria, 1.017 lanciarazzi multipli, 720 sistemi di guerra antiaerei, 347 aerei da guerra, 325 elicotteri, 8.308 (+36) sistemi aerei senza pilota tattici, 1.922 missili da crociera, 26 navi da guerra/cutter, 1 sottomarino, 14.141 (+68) camion e petroliere e 1.731 (+8) pezzi di equipaggiamento speciale.