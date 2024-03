Usa 2024. Trump definisce gli immigrati “animali”. “In alcuni casi, secondo me non sono persone”

AgenPress – Donald Trump minaccia che ci sarebbe un “bagno di sangue” per il paese se non avesse vinto le elezioni generali del 2024 – inveendo anche contro l’industria dei veicoli elettrici che produce automobili al di fuori degli Stati Uniti e utilizzando un linguaggio denigratorio per descrivere gli immigrati che si trovano illegalmente nel paese.

“Imporremo una tariffa del 100% su ogni singola macchina che taglia il traguardo, e non sarete in grado di vendere quei ragazzi se sarò eletto”, ha detto Trump all’evento di sabato criticando la produzione manifatturiera all’estero.

“Ora, se non vengo eletto, sarà un bagno di sangue per l’intero… sarà il meno, sarà un bagno di sangue per il paese, sarà il meno.”

La campagna di Trump ha respinto le affermazioni che Trump stesse parlando di violenza in tutto il paese nel caso in cui avesse perso la rielezione nel 2024, sostenendo che si riferiva alla distruzione dell’industria automobilistica.

“Il folle mandato per i veicoli elettrici di Joe Biden massacrerà l’industria automobilistica americana”, ha pubblicato su X Jason Miller, consigliere senior della campagna di Trump. “Così tanti posti di lavoro uccisi! Ecco perché dobbiamo eleggere presidente Trump.”

Alla manifestazione di sabato, Trump ha anche affermato che alcuni immigrati non autorizzati sono “non umani”, mentre ha avanzato affermazioni infondate secondo cui altri paesi stavano lasciando uscire i criminali dalle carceri per entrare negli Stati Uniti.

“Non so se si chiamano persone, in alcuni casi, secondo me non sono persone”, ha detto Trump, riferendosi ai prigionieri e ai membri delle bande che, secondo lui, altri paesi stanno inviando negli Stati Uniti.

Trump ha poi rapidamente minimizzato il peso dei suoi commenti, dicendo che i democratici lo criticheranno per la sua retorica dicendo che manca di umanità. Ha continuato a usare un linguaggio denigratorio.

Durante questo ciclo elettorale, Trump ha spesso usato un linguaggio dispregiativo parlando degli immigrati che entrano illegalmente negli Stati Uniti, chiamandoli ripetutamente “animali” e dicendo che stanno “avvelenando il sangue del nostro paese”, facendo eco alle parole di personaggi storici fascisti come Adolf Hitler.

Nelle ultime settimane, Trump ha dedicato molto tempo durante la campagna elettorale a sottolineare la sicurezza delle frontiere e a mettere in luce le questioni relative all’immigrazione, sostenendo che gli immigrati stanno prendendo il posto degli americani e incolpando Biden per la morte dello studente di infermieristica georgiano Laken Riley , che era presumibilmente ucciso da un sospetto identificato come un immigrato arrivato illegalmente in America.