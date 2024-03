Radicali Italiani: centinaia di persone per il Mezzogiorno contro Putin

AgenPress. Roma risponde all’invito di Navalny per il Mezzogiorno contro Putin. Centinaia di persone hanno aderito all’invito di Navalny e di sua moglie Yulia, mettendosi in fila a mezzogiorno per manifestare contro il criminale Putin.

“Attraverso il dark web abbiamo inviato una mail a oltre mezzo milione di russi per invitarli a partecipare al Mezzogiorno senza Putin. L’enorme quantità di persone che si è messa in fila a mezzogiorno dimostra chiaramente che molti manifestano per una Russia libera dal dittatore Putin.

Da questa mattina stiamo monitorando, insieme ai ‘Russi contro Putin’, il voto. Siamo passati da 50 persone ogni ora a oltre 200. Roma ha aderito all’invito di Navalny per il Mezzogiorno senza Putin e centinaia di russi hanno manifestato pacificamente contro il criminale Putin. Supportiamo i russi liberi in questa iniziativa e monitoreremo fino alle 20 di questa sera il voto dei russi, sottoponendoli a un sondaggio anonimo con domande sul voto, sull’età e sulla provenienza.

Vogliamo ottenere dati credibili da confrontare con quelli ufficiali. Non ci fidiamo dei dati fasulli della Federazione Russa, per questo chiediamo nuovamente all’Italia e all’Europa di non riconoscere questa elezione farsa”.