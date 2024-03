Partenariato strategico tra Unione europea ed Egitto, le dichiarazioni del Presidente Meloni

AgenPress. Condivido pienamente le parole espresse dai miei colleghi e da Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, che voglio ringraziare per il lavoro che sta svolgendo.

Oggi abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante. Presidente Sisi, grazie mille anche per l’ospitalità. Credo che essere qui, tutti insieme, a firmare questa dichiarazione significhi qualcosa di molto importante.

È il risultato di un intenso ed efficace lavoro diplomatico che tutti noi abbiamo svolto negli ultimi mesi.

La dichiarazione congiunta adottata oggi dall’Egitto e dall’Unione Europea è un passo importante verso lo sviluppo di un vero e proprio partenariato in grado di affrontare, in modo integrato, tutte le complesse sfide del nostro tempo, da quelle regionali allo sviluppo e anche alla migrazione illegale.

E voglio cogliere anche quest’occasione per esprimere ancora una volta il mio apprezzamento per gli sforzi diplomatici che il Presidente Sisi sta portando avanti insieme agli Stati Uniti e al Qatar per ottenere una pausa prolungata delle ostilità a Gaza che porti al rilascio degli ostaggi e verso un cessate il fuoco sostenibile. Dico questo anche per dire che sono fiera di annunciare che oggi è stato adottato un Memorandum d’Intesa con il Ministero della Salute egiziano per rafforzare la collaborazione bilaterale nell’assistenza umanitaria ai civili feriti che arrivano da Gaza. Si tratta di un ulteriore tassello dell’ampio impegno umanitario che l’Italia mette in campo dall’inizio del conflitto.

Dobbiamo continuare ad impegnarci per raggiungere un Memorandum d’Intesa in grado di gettare le basi per una nuova, direi storica, pagina delle nostre relazioni, approfondendo il nostro dialogo politico, lavorando insieme per le nostre rispettive economie.

E, come hanno detto tutti i miei colleghi prima di me, è anche il modo migliore per affrontare il problema della migrazione illegale, per combattere i trafficanti di esseri umani. Il modo migliore è riaffermare il diritto dei cittadini del Continente africano a non emigrare verso l’Europa, e questo è qualcosa che possiamo fare solo con lo sviluppo, ed è esattamente ciò che stiamo facendo oggi.

Voglio esprimere una nota di soddisfazione per il ruolo che l’Italia ha svolto in questo nuovo modello di cooperazione tra l’Europa e la sponda sud del Mediterraneo, che è diventato un modello che abbiamo già avviato con il Memorandum d’Intesa in Tunisia, sta funzionando.

In questo quadro europeo, come sapete, l’Italia ha agito in modo concreto anche attraverso il Piano Mattei per l’Africa. L’Egitto è uno dei Paesi identificati nel Piano, i Paesi prioritari, e non poteva essere altrimenti. Per questo motivo sono anche fiera del fatto che nel corso di questa visita abbiamo adottato più di 10 Memoranda, che spaziano dall’agricoltura sostenibile al sostegno finanziario per le piccole e medie imprese, allo sviluppo infrastrutturale e alla sanità.

Sono quindi molto soddisfatta di questa importante giornata e desidero ringraziare calorosamente Ursula, i miei colleghi e il Presidente Sisi.