Migliaia di russi si uniscono alla protesta elettorale “Mezzogiorno contro Putin” voluta da Yulia Navalnaya

AgenPress – Migliaia di persone si sono presentate domenica ai seggi elettorali di tutta la Russia per prendere parte a quella che l’opposizione anti-Cremlino ha definito una protesta politica pacifica ma simbolica contro la rielezione del presidente Vladimir Putin .

In un’azione chiamata “mezzogiorno contro Putin”, i russi che si oppongono al veterano leader del Cremlino si sono recati al seggio elettorale locale a mezzogiorno per rovinare la loro scheda elettorale o per votare per uno dei tre candidati contro Putin, che si prevede vincerà.

Altri avevano promesso di scrivere il nome del defunto leader dell’opposizione Alexei Navalny , morto il mese scorso in una prigione artica, sulla loro scheda elettorale. Gli alleati di Navalny hanno trasmesso video su YouTube di file di persone in fila in diversi seggi elettorali in tutta la Russia a mezzogiorno che, secondo loro, erano lì per protestare pacificamente. Navalny aveva appoggiato il piano “Mezzogiorno contro Putin” in un messaggio sui social media facilitato dai suoi avvocati prima di morire. Il quotidiano indipendente Novaya Gazeta ha definito l’azione pianificata “il testamento politico di Navalny”.

“C’è pochissima speranza, ma se puoi fare qualcosa (come questo) dovresti farlo. Non è rimasto nulla della democrazia”, ​​ha detto una giovane donna, che non ha dato il suo nome e il cui volto è stato oscurato dalla squadra di Navalny. presso un seggio elettorale. Un’altra giovane donna in un altro seggio elettorale, la cui identità era stata mascherata allo stesso modo, ha detto di aver votato per il “meno dubbio” dei tre candidati in corsa contro Putin.

Il Cremlino considera gli alleati politici di Navalny – la maggior parte dei quali ha sede fuori dalla Russia – come pericolosi estremisti con l’obiettivo di destabilizzare il paese per conto dell’Occidente. Si dice che Putin goda di un sostegno enorme tra i russi comuni, indicando i sondaggi d’opinione che mettono il suo indice di approvazione superiore all’80%. Con il vasto territorio della Russia che si estende su 11 fusi orari, gli elettori di protesta sono stati sparsi anziché concentrati in un’unica massa, rendendo difficile stimare quante persone si sono presentate all’evento di protesta.