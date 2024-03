Le elezioni farsa di Putin senza oppositori. Il suo disprezzo per l’Ucraina e per chi si oppone alla guerra

AgenPress – I russi si stanno attualmente dirigendo alle urne per le elezioni presidenziali che quasi certamente porteranno il presidente russo Vladimir Putin a vincere un altro mandato di sei anni. Quando lo farà, diventerà il leader più longevo dai tempi di Joseph Stalin. I sondaggi anticipati indicano che guadagnerà il 75% dei voti e dovrà affrontare un’opposizione scarsa o nulla.

L’educazione patriottica è inoltre progettata per instillare disprezzo per lo stato ucraino e studenti e insegnanti sono stati incoraggiati a denunciare qualsiasi opposizione alla guerra.

I suoi tre principali oppositori ottengono ciascuno il 5% o meno nei sondaggi, mentre qualsiasi candidato ritenuto in grado di attirare un sostegno significativo – o che utilizzerebbe la campagna per opporsi fermamente alla guerra in Ucraina – è stato bandito, imprigionato o ucciso.

Nonostante il percorso chiaro verso la vittoria di Putin, il Cremlino avrebbe speso più di 1 miliardo di euro in propaganda nel periodo precedente alle elezioni. Gran parte di questo budget è stato assegnato all’infotainment per promuovere il nazionalismo, l’unità e i valori tradizionali.

Ma perché un regime nel mezzo di una guerra che è costata alla Russia 200 miliardi di euro dovrebbe sentire il bisogno di impegnarsi così tanto in elezioni farsa?

Putin potrebbe cercare di evitare le stesse trappole di altre dittature come Iran e Venezuela. Putin sta certamente cercando di evitare qualsiasi percezione di illegittimità, o un ampio voto di protesta in seguito alla morte del suo più grande avversario, Alexey Navalny.

Ma perché preoccuparsi di tenere le elezioni? La ricerca ha dimostrato che, sebbene le elezioni possano comportare qualche rischio per le dittature nel breve termine, possono anche contribuire a prolungare le autocrazie. Nonostante tutte le domande sulla loro validità, sono spesso presentati in modo tale da conferire al vincitore un certo grado di legittimità – sia in patria che all’estero – e aiutano anche il regime a raccogliere informazioni sulla sua popolarità.

Ma Putin sembra andare oltre il consueto progetto autocratico volto a proiettare la popolarità del suo regime. Nel corso dei 24 anni del suo governo, le elezioni sono diventate un’opportunità per i russi di dimostrare la propria lealtà al regime. Sono uno spettacolo, simile ad una parata militare, e indicativi della nuova presa totalitaria di Putin sulla Russia.

Sebbene l’autoritarismo sia in aumento, oggi solo pochissimi regimi sono considerati totalitari . Il mantenimento di un regime totalitario richiede un grande sforzo da parte dello Stato per mobilitare l’opinione pubblica affinché diventi fervente sostenitore del regime. La maggior parte dei regimi totalitari consuma inoltre grandi quantità di risorse per spiare costantemente il proprio popolo.

I regimi autoritari possono utilizzare la propaganda e un certo grado di sorveglianza e repressione ma, per la maggior parte, le autocrazie sono disposte ad accettare un pubblico apatico e compiacente che non è disposto a scuotere la situazione.