Elezioni farsa segnate da un’ondata di droni ucraini sulla Russia in attesa della rielezione scontata del dittatore Putin

La sua vedova, Yulia Navalnaya, ha ribadito il suo appello nel periodo precedente alle elezioni e ha detto che i manifestanti dovrebbero presentarsi in gran numero allo stesso tempo per sopraffare i seggi elettorali.

Qualsiasi dissenso pubblico in Russia è stato severamente punito dall’inizio dell’offensiva di Mosca in Ucraina il 24 febbraio 2022, e ci sono stati ripetuti avvertimenti da parte delle autorità contro le proteste elettorali.

L’opposizione russa ha invitato i cittadini a recarsi alle urne a mezzogiorno (09:00 GMT), in quella che spera sarà una dimostrazione legale di forza contro Putin.

Un ventenne residente a Mosca ha detto all’AFP che si sarebbe presentato a mezzogiorno per votare in segno di protesta, “solo per vedere giovani volti solidali in giro… sentire un po’ di sostegno intorno a me e vedere la luce in questo tunnel buio”.

L’uomo, che ha rifiutato di rivelare il suo nome per ragioni di sicurezza, ha detto che spera che questo dimostri alle autorità “che ci sono persone in questo paese contro il conflitto… contro il regime”.

‘Periodo difficile’

Il 71enne Putin, ex agente del KGB, è al potere dall’ultimo giorno del 1999 ed è destinato ad estendere il suo controllo sul paese almeno fino al 2030.

Se completerà un altro mandato al Cremlino, resterà al potere più a lungo di qualsiasi altro leader russo dai tempi di Caterina la Grande nel XVIII secolo.

Si candida senza veri oppositori, avendo escluso due candidati che si opponevano al conflitto in Ucraina.

Il Cremlino ha visto le elezioni come un’opportunità per i russi di dimostrare che sono dietro l’assalto all’Ucraina, dove il voto si sta svolgendo anche nelle aree controllate dai russi.

Giovedì, in un discorso pre-elettorale, Putin ha affermato che la Russia sta attraversando un “periodo difficile”.

“Dobbiamo continuare a essere uniti e sicuri di noi stessi”, ha detto, descrivendo le elezioni come un modo per i russi di dimostrare i loro “sentimenti patriottici”.

Le votazioni si concluderanno a Kaliningrad, il fuso orario più occidentale della Russia, alle 18:00 GMT e poco dopo dovrebbe essere annunciato un exit poll.

Lunedì si terrà un concerto sulla Piazza Rossa per celebrare i 10 anni dall’annessione della penisola ucraina di Crimea da parte della Russia, un evento che dovrebbe servire anche come celebrazione della vittoria di Putin.

“Nessuna validità”

L’Ucraina ha più volte denunciato le elezioni come illegittime e “farsa” e ha esortato gli alleati occidentali a non riconoscerne il risultato.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, così come più di 50 stati membri, hanno criticato Mosca per aver tenuto il voto in alcune parti dell’Ucraina.

Guterres ha affermato che il “tentativo di annessione illegale” di quelle regioni “non ha alcuna validità” ai sensi del diritto internazionale.

In vista delle elezioni, i media statali russi hanno enfatizzato i recenti successi sul fronte e hanno descritto il conflitto come una lotta per la sopravvivenza contro gli attacchi provenienti dall’Occidente.

Mosca ha cercato di sfruttare il proprio vantaggio in prima linea poiché le divisioni sul sostegno militare occidentale all’Ucraina hanno portato alla carenza di munizioni, anche se Kiev afferma di essere riuscita a fermare l’avanzata russa per ora.

In Ucraina, un attacco missilistico russo sulla città portuale di Odesa sul Mar Nero venerdì ha ucciso 21 persone, compresi i soccorritori che rispondevano a un colpo iniziale – un attacco che il presidente Volodymyr Zelenskyj ha descritto come “vile”.

Da parte russa, l’esercito ha segnalato ripetuti tentativi da parte di gruppi di sabotaggio ucraini di entrare in Russia.

Sabato il governatore della regione di Belgorod ha decretato la chiusura dei centri commerciali e delle scuole per due giorni nella città principale di Belgorod e nel distretto circostante a seguito dei recenti scioperi.