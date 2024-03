Elezioni farsa in Russia. Senza oppositori il dittatore Putin governerà ancora. Vietata ogni critica pubblica

AgenPress – Vladimir Putin è pronto a prolungare quasi un quarto di secolo di governo per altri sei anni domenica, dopo aver concluso un’elezione che non ha offerto agli elettori reali alternative a un autocrate che ha represso spietatamente il dissenso.

Le elezioni di tre giorni iniziate venerdì si sono svolte in un ambiente strettamente controllato in cui non è consentita alcuna critica pubblica a Putin o alla sua guerra in Ucraina . Il più accanito nemico politico di Putin, Alexey Navalny, è morto in una prigione artica il mese scorso, e altri critici sono in prigione o in esilio.

I soci di Navalny hanno esortato coloro che sono scontenti di Putin o della guerra a protestare recandosi alle urne domenica a mezzogiorno, una strategia approvata da Navalny poco prima della sua morte. Il team Navalny lo ha descritto come un successo, pubblicando immagini e video di persone che si affollavano vicino ai seggi elettorali in varie città della Russia intorno a mezzogiorno.

Putin deve affrontare tre rivali simbolici dei partiti amici del Cremlino che si sono astenuti da qualsiasi critica al suo governo durato 24 anni o alla sua invasione su vasta scala dell’Ucraina due anni fa. Putin si è vantato dei successi russi sul campo di battaglia nel periodo precedente al voto, ma un massiccio attacco di droni ucraini in tutta la Russia domenica scorsa ha ricordato le sfide affrontate da Mosca.

Le votazioni si svolgono presso i seggi elettorali negli 11 fusi orari del vasto paese, nelle regioni illegalmente annesse dell’Ucraina e online. Oltre il 60% degli aventi diritto aveva votato già all’inizio di domenica.

Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza russo presieduto da Putin, ha chiesto di inasprire la punizione per coloro che vandalizzano i seggi elettorali, sostenendo che dovrebbero essere accusati di tradimento per aver tentato di far deragliare il voto nel contesto dei combattimenti in Ucraina.

Alcuni media russi hanno anche pubblicato immagini di schede nulle pubblicate dagli elettori.

Al di là della mancanza di opzioni per gli elettori, le possibilità di un monitoraggio indipendente sono molto limitate. Non erano presenti osservatori internazionali significativi. Solo i candidati registrati e approvati dal Cremlino, o gli organi consultivi sostenuti dallo Stato, possono assegnare osservatori ai seggi elettorali, diminuendo la probabilità di controlli indipendenti.