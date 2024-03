Elezioni farsa in Russia. Medvedev: “clamorosa vittoria di Putin. Volkov: “niente di reale”

AgenPress – L’ex presidente russo Dmitri Medvedev ha sottolineato con entusiasmo la “clamorosa vittoria” di Vladimir Putin alle elezioni presidenziali, mentre la televisione di stato ha rimarcato “il colossale sostegno” di cui gode il capo del Cremlino e l'”incredibile consolidamento” del Paese a favore del suo leader, che avrebbe raccolto oltre l’87% dei voti secondo un sondaggio ufficiale e risultati parziali.

“Mi congratulo con Vladimir Putin per la sua clamorosa vittoria”, ha affermato Medvedev, numero due del Consiglio di sicurezza russo e che è stato presidente dal 2008 al 2012 con Putin come primo ministro, mentre quest’ultimo era stato costretto a rinunciare alla presidenza per limiti sul numero di mandati.

La vittoria di Vladimir Putin, che sarebbe arrivata con un plebiscito nei suoi confronti, “non ha nulla a che fare con la realtà”, ha denunciato Leonid Volkov, ex braccio destro di Alexei Navalny che nei giorni scorsi è stato aggredito a martellate in Lituania.