Elezioni farsa in Russia. Kirby: non sono libere né giuste, ha impedito ad altri di candidarsi contro di lui

AgenPress – Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha dichiarato: “Le elezioni ovviamente non sono libere né giuste, dato che Putin ha imprigionato gli oppositori politici e impedito ad altri di candidarsi contro di lui”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un discorso di domenica sera, ha affermato che Putin è diventato “dipendente dal potere”.

“Questa imitazione delle ‘elezioni’ non ha legittimità e non può averne alcuna”, ha affermato. “Questa persona deve finire sul banco degli imputati dell’Aja. Questo è ciò che dobbiamo garantire a chiunque nel mondo apprezzi la vita e la decenza”.

Il ministero degli Esteri tedesco ha scritto in un post su X che “le pseudo-elezioni in #Russia non sono né libere né giuste, il risultato non sorprenderà nessuno. Il governo di Putin è autoritario, si basa sulla censura, sulla repressione e sulla violenza. Le “elezioni” nei territori occupati dell ’#Ucraina sono nulle e costituiscono un’altra violazione del diritto internazionale”.

La squadra di Navalny ha invitato gli elettori a rovinare le loro schede elettorali, a scrivere “Alexei Navalny” sulla scheda elettorale o a votare per uno dei tre candidati contrari a Putin, anche se l’opposizione li considera “burattini” del Cremlino.

Leonid Volkov, un aiutante di Navalny che è stato attaccato da uno sconosciuto con un martello a Vilnius la scorsa settimana , ha detto che a mezzogiorno si erano formate diverse migliaia di code nei seggi elettorali in tutto il paese.

Ruslan Shaveddinov della Fondazione anticorruzione di Navalny ha dichiarato: “Abbiamo dimostrato a noi stessi, a tutta la Russia e al mondo intero che Putin non è la Russia, che Putin ha preso il potere in Russia”.

Non è stato effettuato un conteggio indipendente di quanti dei 114 milioni di elettori russi si sono presentati a mezzogiorno per mostrare opposizione a Putin, e molti seggi elettorali non hanno segnalato alcun aumento nel flusso di elettori.

Tuttavia, le lunghe code in alcune stazioni saranno viste da molti come una rara manifestazione di dissenso in un momento di repressione senza precedenti nel Paese.

I media indipendenti russi hanno anche pubblicato immagini di schede viziate pubblicate dagli elettori, su alcune delle quali è scritto “assassino e ladro” e il nome “Navalny”.

Domenica è stato l’ultimo giorno delle elezioni presidenziali che garantiranno di consolidare la linea dura di Putin, durata 24 anni, almeno fino al 2030. Putin celebrerà i risultati finali, che saranno annunciati domenica sera, in un concerto domani allo stadio Luzhniki per commemorare il decimo anniversario dell’annessione della Crimea all’Ucraina.

Sulla strada per la sua vittoria, la Russia ha anche squalificato i candidati pacifisti, ha lanciato un’impareggiabile campagna per ottenere il voto mirata ai lavoratori statali e ha speso più di 1 miliardo di sterline in una campagna di propaganda.

Il leader russo non ha dovuto affrontare una competizione significativa dopo che le autorità hanno escluso due candidati che avevano espresso la loro opposizione alla guerra in Ucraina. Altri tre politici in corsa per le elezioni non hanno messo in discussione direttamente l’autorità di Putin e la loro partecipazione aveva lo scopo di aggiungere un’aria di legittimità alla corsa.

Lunghe code si sono formate a mezzogiorno anche in luoghi popolari tra gli emigrati russi come Berlino, Yerevan in Armenia, Londra e l’isola tailandese di Phuket. Si stima che centinaia di migliaia di russi abbiano lasciato il loro Paese dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, più di due anni fa.

“Questa azione era l’ultimo desiderio di Navalnly. Dovevamo proprio venire oggi a mezzogiorno”, ha detto Dmitry, un elettore russo trasferitosi a Phuket poco dopo l’inizio della guerra in Ucraina, che ha chiesto che il suo cognome fosse omesso per paura di ripercussioni.

La testata tedesca Deutsche Welle ha stimato che più di 2.000 elettori si sono presentati alla protesta di mezzogiorno davanti all’ambasciata russa a Berlino.

Venerdì la procura russa aveva minacciato di cinque anni di carcere tutti gli elettori che avessero preso parte all’azione “Mezzogiorno contro Putin”. Nella città meridionale di Kazan, la polizia ha arrestato più di 20 elettori che avevano aderito alla protesta, secondo l’osservatorio indipendente per i diritti OVD-Info. Arresti sono stati segnalati anche a Mosca e San Pietroburgo.