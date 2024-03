Berlino. Yulia Navalnaya in coda per votare contro le elezioni farsa del dittatore Putin

AgenPress – Yulia Navalnaya, la vedova del defunto leader dell’opposizione Alexei Navalny, domenica era in fila per votare presso l’ambasciata russa a Berlino.

Indossando una giacca nera, Navalnaya ha ricevuto fiori dai sostenitori e ha chiacchierato con gli altri elettori nella lunga coda fuori dall’ambasciata nella capitale tedesca.

Navalnaya aveva invitato i russi a organizzare una protesta il giorno delle elezioni contro il presidente Vladimir Putin formando lunghe code fuori dai seggi elettorali.

Tra gli elettori che si sono uniti alla linea serpeggiante a Berlino c’era Maria Katkova, 33 anni, sono qui “perché non voglio che il mio voto venga rubato”.

“Voglio stare insieme a tutte queste persone qui e sentire di non essere sola”, ha detto Katkova, che era in coda da due ore.

Stanislav Vliasov, 33 anni, gestore del rischio, ha detto di essere venuto a votare perché “è una buona occasione per mostrare a tutte le persone nel mondo, alla gente in Russia… che le persone sono contro questa situazione… contro la politica in Russia.

“La gente sa che c’è molto da fare dopo oggi, il mondo ha molto da fare per combattere il regime di Putin”.