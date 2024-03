Mosca. Arrestato un uomo per aver scritto “Putin assassino” sulla scheda elettorale

AgenPress – La polizia di Mosca ha arrestato un uomo per aver scritto “Putin è un assassino” sulla sua scheda elettorale. Lo ha riferito sabato l’agenzia di stampa indipendente SOTA.

Secondo quanto riferito, l’uomo senza nome ha impiegato “molto tempo per scrivere qualcosa” sulla sua scheda elettorale e l’ha lasciata cadere nell’urna con il lato rivolto verso l’alto, cosa che ha attirato l’attenzione della polizia.

Almeno altre due persone sono state arrestate sabato per aver manomesso le loro schede elettorali nella regione di Mosca, ha riferito il gruppo per i diritti umani OVD-Info.

In tutta la Russia sono stati segnalati numerosi tentativi di sabotaggio, con persone che hanno tentato di appiccare incendi alle cabine elettorali o di versare colorante nelle urne elettorali, mentre gli elettori si recavano alle urne nelle elezioni presidenziali di tre giorni. Il capo della Commissione elettorale centrale Ella Pamfilova, che in precedenza aveva definito coloro che hanno vandalizzato le urne elettorali “fogliacce” che rischiano fino a cinque anni dietro le sbarre, ha detto sabato che le autorità russe hanno sventato 29 tentativi di sabotaggio ai seggi elettorali in due giorni.

Le elezioni di quest’anno sono le prime nella storia della Russia a svolgersi nell’arco di tre giorni, con i cittadini che potranno esprimere il proprio voto fino a domenica sera.