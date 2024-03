Leonid Volkov, oppositore del “gangster” Putin: continueremo a combattere nel nome di Alexey Navalny

AgenPress – Migliaia di attivisti dell’opposizione russa sono fuggiti nella capitale della Lituania in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte del Cremlino nel 2022, in cerca di sicurezza dalla repressione politica che ha rapidamente investito il loro paese d’origine.

Quel senso di sicurezza è caduto quando Leonid Volkov, uno stretto collaboratore del leader dell’opposizione Alexey Navalny, è stato aggredito vicino a casa sua con un martello e gas lacrimogeni.

L’attacco – senza precedenti nella storia moderna della Lituania – ha suscitato un misto di paura e preoccupazione tra la comunità locale di emigrati russi.

“Siamo rimasti scioccati dal fatto che ciò sia accaduto nell’Unione europea, in Lituania, che ha inasprito così tanto le regole di ingresso per i russi”, ha detto Anastasia Goft, coordinatrice del quartier generale di Navalny a Vilnius.

Ha sottolineato il momento dell’attacco, poche settimane dopo la morte di Navalny in una colonia penale artica che i suoi sostenitori hanno attribuito a Vladimir Putin.

Lo stesso Volkov ha definito il suo attacco “un ovvio, tipico, saluto da gangster di Putin, del bandito di San Pietroburgo”.

La Lituania ha affermato di sospettare che dietro l’attacco ci fossero i servizi speciali russi, definendolo un atto di “terrorismo politico” e un tentativo di contrastare le attività dell’opposizione russa durante le elezioni presidenziali “antidemocratiche” di questo fine settimana.

Vilnius, fedele alleata di Kiev, ha adottato una serie di misure per limitare l’ingresso ai cittadini russi dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, oltre due anni fa.

“Prima di questo [attacco], potevi vedere tutte le restrizioni [sui cittadini russi] come misure di sicurezza per proteggere giornalisti e politici indipendenti da questo tipo di attacchi”, ha detto.

“Eppure eccoci qui: le restrizioni sono immense e non hanno fatto nulla per fermare l’aggressore, che avrebbe potuto anche essere un assassino”.

L’aggressore, la cui identità è ancora sconosciuta, resta a piede libero.

“Immediatamente dopo l’incidente, l’Ufficio di polizia criminale ha preso in carico l’indagine. È davvero uno sforzo enorme, sia in termini di capacità analitica che di capacità fisica”, ha affermato in una nota il ministro degli Interni lituano Agnė Bilotaitė.

Il Cremlino ha detto che non può commentare l’incidente poiché è avvenuto in un altro paese.

“Non dovresti avere paura di Putin. Dovresti rispettarlo e ascoltarlo”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Goft ha detto che crede che l’attacco non sia un caso isolato. Ha citato il sospetto avvelenamento, avvenuto l’anno scorso, delle giornaliste russe Elena Kostyuchenko e Irina Babloyan, nonché della direttrice della Fondazione Russia Libera, Natalia Arno.

“In ogni caso, l’analisi ha mostrato tracce di sostanze neurotossiche”, ha detto.

Alla domanda se lei o i suoi colleghi attivisti si sentano ora in pericolo, ha citato la reazione del giornalista investigativo Christo Grozev all’attacco a Volkov: “Il Grande Terrore di un piccolo dittatore è iniziato e, anche se non dobbiamo avere paura, dobbiamo stare più attenti. ”

“Non importa quali misure di sicurezza verranno adottate in questo momento, dovremmo ricordare: la minaccia è ancora lì”, ha detto. “Stiamo combattendo il grande male: Putin è l’assassino senza scrupoli che non viene mai punito per i suoi crimini. Lo sapevamo fin dai primi omicidi [degli oppositori del Cremlino]. Finché rappresenteremo una minaccia per lui, non si fermerà mai”.