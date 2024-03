Gaza. Pezzi di stoffa come assorbenti per donne e ragazze. Distribuiti kit per l’igiene mestruale

AgenPress – Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), molte donne e ragazze con il ciclo mestruale utilizzano pezzi di stoffa strappati come assorbenti a Gaza.

“Più di 690.000 donne e ragazze adolescenti con il ciclo mestruale a Gaza attualmente non hanno privacy e hanno un accesso limitato ai prodotti per l’igiene mestruale”, ha affermato l’UNFPA in un comunicato stampa . “La mancanza d’acqua rende quasi impossibile mantenersi puliti e aumenta il rischio di infezione”.

Bakiza Mohamed, 47 anni, dice di non avere altra scelta se non quella di dare a sua figlia di 16 anni pezzi di stoffa strappati da usare al posto dei prodotti per l’igiene mestruale adeguati.

“Cos’altro potrei fare?” ha chiesto Mohamed in un video condiviso dall’UNFPA. “Sono vedova, non ho marito, né figlio e non ho nessuno. E il marito di mia figlia è stato ucciso. Quindi ho finito per strappare pezzi di stoffa per arrangiarmi.”

L’UNFPA ha distribuito 2.000 kit contenenti prodotti per l’igiene mestruale nella zona centrale e meridionale di Gaza, prodotti che, secondo l’organizzazione, per la maggior parte non sono disponibili per l’acquisto nell’enclave.