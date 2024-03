Gaza. La Croce Rossa chiede un’azione “urgente” per alleviare le condizioni umanitarie “catastrofiche”

AgenPress – I civili a Gaza si trovano ad affrontare livelli “senza precedenti” di “umiliazione, miseria e sofferenza”, ha affermato Jagan Chapagain, segretario generale della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) in una dichiarazione su X, descrivendo le infrastrutture sanitarie come ” sull’orlo del collasso” con gli ospedali in condizioni disastrose.

“Con l’inizio del Ramadan, innumerevoli persone non hanno nulla con cui rompere il digiuno”, ha aggiunto, invitando le parti a intensificare gli sforzi di aiuto e a concedere aiuti a “tutte le parti” dell’enclave costiera.

Ha aggiunto che la situazione degli ostaggi intrappolati a Gaza costituisce una “seria preoccupazione umanitaria”, lasciando le famiglie “intrappolate tra disperazione e speranza mentre aspettano notizie sui loro cari”.

L’IFRC è un ente di beneficenza internazionale per il servizio medico di emergenza di cui figurano come membri la Società della Mezzaluna Rossa Palestinese a Gaza e Magen David Adom in Israele.