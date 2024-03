Elezioni farsa in Russia. Polizia arresta 8 persone per atti di protesta nei seggi elettorali

AgenPress – La polizia russa ha arrestato almeno otto persone venerdì per atti di vandalismo nei seggi elettorali il primo giorno delle votazioni per le elezioni presidenziali, hanno detto i funzionari. Le autorità non hanno detto se le proteste fossero dirette contro il leader di lunga data della Russia Vladimir Putin, e i resoconti dei media statali affermano che il voto “sta continuando normalmente”.

Una donna ha lanciato una bomba molotov contro una scuola utilizzata come seggio elettorale a San Pietroburgo, hanno riferito le autorità elettorali. La sospettata aveva circa vent’anni e un funzionario elettorale ha detto che “le sue azioni illegali sono state prontamente fermate dagli agenti di polizia. Nessuno è rimasto ferito”.

A Mosca, un video pubblicato dal quotidiano indipendente SOTA mostrava una donna anziana che dava fuoco a una cabina elettorale, riempiendo di fumo un seggio elettorale prima di essere arrestata dalla polizia. Un altro video nella capitale mostrava una donna che versava della tintura in un’urna elettorale. È stata arrestata e accusata di “ostruzione all’esercizio dei diritti elettorali”, hanno detto gli investigatori.

Anche altri quattro nelle regioni russe di Voronezh, Karachay-Cherkessia e Rostov sono stati arrestati per aver versato colorante nelle urne, hanno detto i funzionari. Nella remota regione siberiana di Khanty-Mansi, una donna è stata arrestata per aver tentato di bruciare un’urna elettorale con una bottiglia Molotov, e a Chelyabinsk, la polizia ha arrestato un uomo che ha cercato di far esplodere petardi in un seggio elettorale, hanno riferito i media statali.

Con le proteste praticamente di ogni tipo vietate in tutta la Russia e centinaia di aspiranti candidati esclusi dalle elezioni, non c’erano dubbi che Putin sarebbe uscito vittorioso e avrebbe rivendicato un nuovo mandato di sei anni. Come presidente o primo ministro, Putin governa la Russia ininterrottamente già da quasi un quarto di secolo.

Intervenendo giovedì a Washington, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha affermato che “il popolo russo merita elezioni libere ed eque e la possibilità di scegliere tra candidati che rappresentano punti di vista diversi. Meritano l’accesso a informazioni imparziali”.

Miller ha sottolineato la recente morte di Navalny “dopo anni di molestie e abusi”, e ha detto che Putin e il suo governo “continuano a negare la registrazione dei candidati contro la guerra per motivi infondati e a privare gli elettori russi di scelte autentiche”.