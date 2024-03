Elezioni farsa in Russia. Attacchi incendiari nei seggi elettorali come protesta contro il dittatore Putin

AgenPress – Almeno quattro persone in regioni di tutta la Russia hanno compiuto attacchi incendiari nei seggi elettorali venerdì mentre era in corso il primo giorno di votazioni per le elezioni presidenziali del 15-17 marzo.

A Mosca, una donna anziana è stata arrestata per aver appiccato il fuoco a una cabina elettorale, secondo il quotidiano indipendente Sota.

Un video pubblicato sui social media mostrava gli agenti di polizia che trattenevano la donna mentre filmava l’incendio con il suo telefono.

Il Comitato investigativo centrale di Mosca ha successivamente affermato di aver avviato un’indagine penale sull’incendio doloso.

Funzionari elettorali hanno detto all’agenzia di stampa statale RIA Novosti che nessuna scheda elettorale è stata danneggiata nell’attacco e che gli addetti ai sondaggi hanno continuato il loro lavoro dopo l’incidente.

A San Pietroburgo, una giovane donna ha lanciato una bottiglia molotov contro un seggio elettorale ed è stata immediatamente arrestata dalla polizia, secondo il quotidiano locale Fontanka.

Nel frattempo, nel distretto autonomo di Khanty-Mansi, nel nord della Russia, il quotidiano Neft ha riferito che una donna ha tentato di dare fuoco a un’urna elettorale con quella che sembrava essere una bottiglia molotov.

Un attacco simile è stato successivamente segnalato nella regione di Mosca.

Gli attacchi incendiari sono stati segnalati lo stesso giorno di un’ondata di incidenti che hanno coinvolto elettori che hanno versato tintura verde nelle urne elettorali nelle regioni di tutto il paese.

I funzionari hanno detto che almeno 13 persone sono state arrestate per atti di vandalismo nei seggi elettorali.

Il capo elettorale Ella Pamfilova ha affermato che le persone arrestate negli incidenti relativi allo spargimento di colorante hanno affermato che era stato loro promesso del denaro e non erano a conoscenza della punizione penale per le loro azioni.

Le autorità non hanno detto se le proteste fossero dirette contro Putin, e i media statali affermano che le votazioni continueranno normalmente nonostante gli incidenti.