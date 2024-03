Cabina di regia per il piano Mattei. Meloni: “Sei grandi aree di intervento sulle quali riteniamo che l’Italia possa costruire questa cooperazione e questo Piano”

AgenPress. Non abbiamo convocato l’ennesima Conferenza per chiacchierare, per parlare di filosofia, per fare visione, per dirci quanto siamo tutti bravi, per cercare di fare qualche passerella, ma se riusciamo – a seguito di quella iniziativa e della condivisione che in quella iniziativa abbiamo trovato e dell’apertura di credito che quella presenza significativa ci ha messo a disposizione – a essere ora molto seri nella capacità concreta di mettere a terra quello che abbiamo proposto e condiviso.

Come dicevo, quando noi abbiamo convocato il Vertice Italia-Africa abbiamo presentato la cornice del Piano Mattei, cioè le sei grandi aree di intervento sulle quali riteniamo che l’Italia possa costruire questa cooperazione e questo Piano anche, sulla base delle sue storiche capacità e sulla base di quelle che anche secondo noi sono le cose più necessarie: istruzione e formazione, sanità, acqua e igiene, agricoltura, energia, infrastrutture.