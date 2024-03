Gaza. Idf: sulla folla in attesa degli aiuti hanno sparato i palestinesi. Pubblicato video

L’esercito israeliano ha negato le affermazioni delle autorità sanitarie di Hamas secondo cui carri armati ed elicotteri israeliani avrebbero ucciso 21 persone e ferito altri 150 nella piazza di Gaza City.

AgenPress – Le forze di difesa israeliane hanno negato le affermazioni del gruppo terroristico Hamas secondo cui le truppe avrebbero aperto il fuoco sulla folla di civili in attesa di aiuti in una piazza di Gaza City, affermando che i soldati israeliani non hanno sparato in nessuna fase dell’incidente e che uomini armati palestinesi hanno causato la casualità.

Il ministero della Sanità nella Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha accusato le truppe israeliane di aver aperto il fuoco da “carri armati ed elicotteri” contro i civili riuniti in piazza Kuwait giovedì scorso, uccidendo 21 persone e ferendone più di 150.

L’esercito israeliano ha affermato che, dopo aver condotto un “intenso esame preliminare”, ha scoperto che “l’IDF non ha aperto il fuoco contro il convoglio umanitario in Kuwait Square”.

Secondo l’indagine dell’IDF, un convoglio di 31 camion contenenti cibo e altri aiuti umanitari per i civili si è diretto verso il nord di Gaza giovedì notte.

L’indagine ha rilevato che un’ora prima che il convoglio arrivasse in un corridoio stabilito dall’IDF, palestinesi armati hanno aperto il fuoco mentre i civili aspettavano i camion degli aiuti.

“Mentre i camion degli aiuti entravano [nel corridoio], gli uomini armati palestinesi continuavano a sparare mentre la folla di abitanti di Gaza cominciava a saccheggiare i camion”, ha detto l’IDF, aggiungendo di aver identificato anche diversi civili che erano stati investiti dai camion.

“Un esame dei nostri sistemi operativi e delle truppe dell’IDF [sul terreno] ha rilevato che nessun bombardamento di carri armati, attacchi aerei o colpi di arma da fuoco è stato effettuato contro la folla di Gaza nell’area del convoglio umanitario”, hanno detto i militari.

L’IDF ha anche diffuso riprese aeree di ciò che mostrava uomini armati palestinesi che aprivano il fuoco in mezzo alla folla durante il primo incidente, un’ora prima dell’arrivo dei camion degli aiuti.

I militari hanno aggiunto che stanno continuando a indagare sull’incidente. In una dichiarazione, l’esercito ha affermato che mentre “continua il suo sforzo umanitario per fornire cibo e aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza, i terroristi di Hamas continuano a danneggiare i civili di Gaza che cercano cibo, e Hamas incolpa Israele per questo.

