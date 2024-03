Elezioni farsa in Russia. Ha eliminato tutti gli oppositori, il dittatore Putin ha già vinto le elezioni

AgenPress – Le elezioni presidenziali russe di tre giorni sono iniziate, con Vladimir Putin che dovrebbe ottenere una facile vittoria dopo aver messo da parte l’opposizione, lasciando al ballottaggio solo i suoi oppositori selezionati con cura.

Putin ha votato in modalità online. Gli elettori russi si sono recati alle urne negli 11 fusi orari del paese venerdì per le elezioni presidenziali di tre giorni che probabilmente estenderanno i 24 anni di governo di Vladimir Putin almeno fino al 2030.

Dalle ultime elezioni presidenziali del 2018, ci sono stati cambiamenti significativi nella legislazione elettorale, riducendo significativamente le opportunità per gli osservatori indipendenti di garantire l’equità del processo.

Putin non si trova ad affrontare alcuna opposizione significativa dopo che le autorità russe hanno escluso dalla candidatura due candidati che avevano espresso la loro opposizione alla guerra in Ucraina. Altri tre politici in corsa per le elezioni non mettono direttamente in discussione l’autorità di Putin e la loro partecipazione ha lo scopo di aggiungere una facciata di legittimità alla corsa.

Le prime elezioni presidenziali dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia non sono iniziate senza incidenti. Le autorità locali di almeno cinque regioni, inclusa la Crimea, annessa alla Russia, hanno segnalato casi di elettori che hanno versato colorante antisettico verde nelle urne elettorali e incendi dolosi nei seggi elettorali.

Le prime elezioni presidenziali dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia non sono iniziate senza incidenti. Le autorità locali di almeno cinque regioni, inclusa la Crimea, annessa alla Russia, hanno segnalato casi di elettori che hanno versato colorante antisettico verde nelle urne elettorali e incendi dolosi nei seggi elettorali.

Il Cremlino vuole dimostrare di poter organizzare con successo le elezioni nonostante la guerra. Putin ha vinto le elezioni precedenti con una valanga di voti, ma gli osservatori elettorali indipendenti affermano che sono state rovinate da frodi diffuse.

Prima di queste elezioni, l’agenzia di sondaggi Vtsiom, sostenuta dallo stato, aveva previsto che i russi avrebbero dato a Putin l’82% dei voti, il suo rendimento più alto di sempre, con un’affluenza alle urne del 71%. Venerdì pomeriggio, la commissione elettorale russa ha dichiarato che l’affluenza alle urne aveva già superato il 25%, comprese oltre 2,6 milioni di schede elettorali online. Putin era tra coloro che hanno votato online venerdì, ha detto il Cremlino.

Il più noto politico dell’opposizione russa, Alexei Navalny, è morto improvvisamente in una colonia penale artica il mese scorso e altri eminenti critici del Cremlino sono in esilio o in prigione.

La vedova di Navalny, Yulia, che ha incolpato Putin per la morte del marito, ha esortato i suoi sostenitori a protestare contro Putin, 71 anni, votando in massa domenica a mezzogiorno, ora locale, formando grandi folle e sovraccaricando i seggi elettorali. La protesta elettorale è stata etichettata come “Mezzogiorno contro Putin” e il piano è stato approvato da Navalny prima di morire.

La squadra di Navalny ha suggerito di rovinare la scheda elettorale, di scrivere “Alexei Navalny” sulla scheda elettorale o di votare per uno dei tre candidati contrari a Putin.