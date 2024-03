Violenza donne: Mattia (Pd), As Roma chiarisca caso revenge porn

AgenPress. “Fin quando sarà una donna, bersaglio di presunti abusi e violenze, ad essere colpevolizzata e punita ‘a prescindere’, nessun’altra di noi potrà sentirsi al sicuro perché significherà che vivremo ancora in una società fondata sulla cultura della violenza di genere e del patriarcato”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, ambasciatrice di Telefono Rosa, commenta la notizia del possibile caso di revenge porn verificatosi da parte di un calciatore dell’AS Roma Primavera, e che sarebbe costato il licenziamento della dipendente oggetto del video diffuso.

“Aziende di primo piano come l’AS Roma, tra l’altro del mondo dello sport, settore strategico per educare e comunicare con giovani generazioni ed opinione pubblica, dovrebbero dare il buon esempio. L’AS Roma chiarisca e il CONI, la Federazione Gioco Calcio e le Autorità competenti intervengano per verificare quanto accaduto e condannino i possibili responsabili”, conclude Mattia.