Usa. L’astronave SpaceX si è persa al ritorno sulla Terra. Si congratula il capo della NASA

AgenPress – Il razzo Starship di SpaceX, progettato per inviare astronauti sulla Luna e oltre, ha completato quasi un intero volo di prova nello spazio al suo terzo tentativo giovedì, ma è stato distrutto durante il suo ritorno sulla Terra dopo aver effettuato più lontano che mai.

Durante un webcast in diretta del volo, i commentatori di SpaceX hanno affermato che il controllo della missione ha perso le comunicazioni con la navicella durante il suo rientro atmosferico a velocità ipersonica. Il veicolo si stava avvicinando all’ammaraggio programmato nell’Oceano Indiano circa un’ora dopo il lancio dal sud del Texas.

Pochi minuti dopo, SpaceX ha confermato che la navicella spaziale era andata “persa”, presumibilmente bruciando o andando in pezzi durante il rientro o schiantandosi in mare. Per ragioni non chiare, SpaceX ha deciso di saltare uno degli obiettivi principali del volo di prova: il tentativo di riaccendere uno dei motori Raptor della Starship mentre costeggiava un’orbita poco profonda. Questa pietra miliare è considerata la chiave del suo successo futuro.

Tuttavia, il completamento di molti degli obiettivi di volo previsti da Starship ha rappresentato una pietra miliare nello sviluppo di un veicolo spaziale cruciale per la crescente attività di lancio satellitare di SpaceX, fondata da Elon Musk nel 2002, e per il programma lunare della NASA. Il capo della NASA Bill Nelson si è congratulato con SpaceX per quello che ha definito “un volo di prova di successo” in una dichiarazione pubblicata sulla piattaforma di social media X. Il presidente di SpaceX Gwynne Shotwell ha scritto in un post su X che il test ha segnato una “giornata incredibile”.

“La Starship ha raggiunto la velocità orbitale”, ha scritto sulla piattaforma X Elon Musk, che per i 22 anni di SpaceX non avrebbe potuto immaginare un regalo migliore. Non si sono fatte attendere nemmeno le congratulazioni della Nasa: “volo di prova riuscito!”, ha scritto su X l’amministratore capo dell’agenzia spaziale americana, Bill Nelson. “L’astronave è salita nel cielo.

Insieme, attraverso Artemis, stiamo facendo passi da gigante per riportare l’umanità sulla Luna e poi guardare a Marte”, ha scritto ancora Nelson riferendosi al programma internazionale per riportare astronauti sulla superficie lunare. Da Starbase, il sito di lancio della SpaceX in Texas, il lancio che ha dato inizio al test è avvenuto con circa un’ora di ritardo. Pochi minuti dopo, i due stadi si sono separati correttamente e circa 9 minuti dopo il lancio il razzo ha raggiunto l’orbita prevista.

Test riuscito anche per la prova di apertura e chiusura del portellone per il rilascio dei satelliti e per la simulazione del trasferimento di propellente, che erano tra gli altri obiettivi della prova.

E’ quindi iniziato il rientro nell’atmosfera e presto nelle immagini della diretta si è osservato distacco di alcuni frammenti, forse elementi del rivestimento, ma in proposito non si hanno dichiarazioni ufficiali. Poi il segnale è sparito ed è cominciata l’attesa, ma la speranza di ripristinare il collegamento è stata delusa.

Avrebbe dovuto essere un rientro controllato, che avrebbe dovuto concludersi con un ammaraggio nell’oceano Indiano, a Est del Madagascar, e accompagnato dalla prima riaccensione nello spazio dei motori Raptor dello Space Heavy. Questa fase del test sarebbe stata cruciale per dimostrare l’effettiva riutilizzabilità del razzo. Né la Starship né il Super Heavy sono sopravvissuti fino all’ammaraggio, ma secondo SpaceX il test ha comunque ha raggiunto diversi obiettivi chiave.