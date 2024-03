TikTok. La Cina furiosa con gli Usa, prenderemo tutte le misure. Appello agli utenti: fate sentire la vostra voce

AgenPress – Il ceo di TikTok, Shou Zi Chew, ha invitato gli utenti americani alla mobilitazione a tutela della popolare piattaforma di condivisione dei video di proprietà della cinese ByteDance in nome dei diritti costituzionali, dopo che la Camera dei rappresentanti ha approvato ieri un disegno di legge che costringerebbe l’azienda a recidere i legami con il proprietario di Pechino o ad essere bandita negli Stati Uniti. “Crediamo di poter superare questa situazione insieme. Proteggi i tuoi diritti costituzionali. Fai sentire la tua voce”, ha detto Shou in un videomessaggio pubblicato su X, la piattaforma di Elon Musk.

La Cina promette di predere “ogni misura utile” a tutela delle sue compagnie, ha detto un portavoce del ministero del Commercio, nel corso di un briefing.

“Gli Stati Uniti dovrebbero veramente rispettare i principi di un’economia di mercato e di concorrenza leale e smettere di reprimere ingiustamente le società straniere”, ha affermato il portavoce del ministero del Commercio cinese, He Yadong, nel briefing settimanale. Washington, ha rincarato, dovrebbe anche “fornire un ambiente aperto, giusto e non discriminatorio affinché le società straniere possano investire e operare negli Stati Uniti”. Per questo, ha continuato il portavoce commentando la mossa della Camera dei Rappresentanti americana, la Cina “adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare risolutamente i suoi diritti e interessi legittimi”.

Il voto della Camera dei Rappresentanti Usa che obbliga TikTok a tagliare i suoi rapporti con la compagnia proprietaria ByteDance, basata a Pechino, per evitare la messa al bando negli Stati Uniti “è contrario alla concorrenza leale”. La mossa, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, mette gli Usa “sul lato opposto dei principi della concorrenza leale e delle regole economiche e del commercio internazionale”.