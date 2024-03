Pnrr. Fitto: “norma specifica per una velocizzazione degli interventi in campo sanitario

AgenPress – Degli oltre 15 miliardi di euro di finanziamenti del Pnrr per la sanità, “l’importo rimane lo stesso” anche dopo la rimodulazione del piano da parte del Governo, e nel Dl Pnrr “troverete una norma specifica” per “una velocizzazione degli interventi in campo sanitario”.

Così il ministro per il Pnrr Raffaele Fitto al Senato, di fronte all’osservazione dell’opposizione, che solo il 3,7% di tali fondi è stato speso. “I progetti degli ospedali sicuri andavano appaltati entro dicembre 23, su 55 solo 9 sono stati appaltati a tale data. Stiamo facendo un’operazione non di taglio ma di salvaguardia di quei progetti”.