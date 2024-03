Lukoil. Ennesima morte di un altro dirigente, Vitaly Robertus. E’ stato trovato impiccato

AgenPress – Il colosso petrolifero russo Lukoil ha perso l’ennesimo alto dirigente in circostanze misteriose poiché il suo vice presidente è morto “improvvisamente” all’età di 53 anni, aggiungendosi a un’ondata di morti di figure legate all’industria del gas e del petrolio nel paese.

Il vicepresidente di Lukoil, Vitaly Robertus, è stato trovato morto impiccato nel bagno del suo ufficio, in quello che sembrerebbe un suicidio. Lo affermano diversi canali Telegram tra cui Astra e Baza, media russo vicino ai servizi di sicurezza di Mosca. “Il top manager si è suicidato ed è morto per asfissia. Aveva lavorato per l’azienda per circa 30 anni”, ha detto Baza.

La società ha dichiarato: “È con profondo rammarico che vi informiamo che il vicepresidente della Società, Vitaly Robertus, è morto improvvisamente all’età di 54 anni.”

È il quarto dirigente a morire dall’inizio della guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina , e la quinta figura di spicco associata al colosso petrolifero.

Mercoledì la società ha annunciato la morte di Vitaly Robertus in una breve dichiarazione, esprimendo “profondo rammarico” per la sua morte ma non fornendo ulteriori dettagli sulle modalità in cui è morto.

Lukoil aveva inizialmente chiesto negoziati per porre fine ai combattimenti con l’Ucraina , un atto che significava a Putin che la compagnia non gli sarebbe stata leale.

La sua scomparsa arriva dopo una serie di morti incredibili avvenute in azienda. Più recentemente, alla fine di ottobre, Vladimir Nekrasov, presidente del consiglio di amministrazione della società, è morto inaspettatamente per quello che la società ha definito un’insufficienza cardiaca acuta. Aveva 66 anni ed era stato nominato capo del consiglio dopo che il precedente presidente, Ravil Maganov, si era precipitato da una finestra dell’ospedale al sesto piano ed era morto nel settembre 2022.

Mesi prima, nel maggio 2022, un altro alto dirigente dell’azienda era morto in circostanze strane. Si diceva che Alexander Subbotin fosse morto per un “attacco cardiaco indotto da farmaci”, con i media favorevoli al Cremlino che sostenevano che avesse ingerito una sorta di veleno di rospo mentre era in visita con uno sciamano.

Robertus era anche noto per essere uno degli aeromodellisti più talentuosi della Russia.

È stato un onorato maestro dello sport della Federazione Russa, sette volte campione russo di aeromodellismo e quattro volte campione del mondo. Era anche un pilota qualificato di aerei ed elicotteri.

A novembre, il senatore russo e sostenitore della guerra, Vladimir Lebedev, con stretti legami con il Cremlino, è morto improvvisamente all’età di 60 anni, dopo aver subito un “attacco di cuore”.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma i suoi colleghi lo hanno descritto come sano e hanno detto che la sua morte è stata un “profondo shock”.

Lebedev aveva stretti legami d’affari con Vladimir Nekrasov , 66 anni, presidente del consiglio di amministrazione del colosso energetico Lukoil, anche lui morto “improvvisamente” a novembre.

Nekrasov fu il terzo alto dirigente della compagnia petrolifera a morire dall’inizio della guerra. Lukoil aveva inizialmente chiesto negoziati per porre fine ai combattimenti con l’Ucraina , un atto che significava a Putin che la compagnia non gli sarebbe stata leale.

Prima della morte di Lebedev e Nekrasov, il magnate della Lukoil Ravil Maganov, 67 anni, cadde da una finestra dell’elite Central Clinical Hospital di Mosca, noto anche come clinica del Cremlino, nel settembre 2022.

C’erano sospetti di omicidio ma Maganov era stato ricoverato in ospedale per un problema cardiaco di lunga data ed era caduto da una finestra del sesto piano, morendo sul colpo.

Il miliardario Alexander Subbotin , 43 anni – legato anche lui al colosso energetico Lukoil di cui era top manager – è stato trovato morto nel maggio 2022.

Una delle teorie circolanti è che Subbotin sia stato avvelenato dal veleno di rospo, che poi ha scatenato un attacco di cuore.

Oltre a tutti i massimi dirigenti della Lukoil, dall’inizio della guerra sono stati uccisi diversi generali russi.

Il colonnello generale Gennady Zhidko , 58 anni, è stato trovato morto per una malattia misteriosa dopo essere stato espulso dal comando militare in agosto.

Il sito di notizie Readovka, fedele al regime di Putin, ha riferito che Zhidko era morto dopo una “lunga malattia”.

La sua morte è stata confermata anche dal governatore regionale di Khabarovsk Mikhail Degtyarev, un altro lealista del Cremlino .

Tuttavia, non c’è stato ancora alcun annuncio ufficiale e nessuno dei due rapporti menziona il luogo della sua morte.

Mentre il generale Vladimir Sviridov , 68 anni, e sua moglie Tatyana, 72 anni, sono stati ritrovati nella loro casa nel villaggio di Adzhievskij, nella regione di Stavropol.