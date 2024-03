“Elezioni farsa” in Russia. Putin invita i cittadini a votare in un momento difficile per il Paese

AgenPress – Vladimir Putin ha esortato i cittadini russi a votare per le elezioni presidenziali del 15-17 marzo, che secondo lui si svolgono in un momento “difficile” per il Paese. Elezioni farsa perché l’opposizione è stata deliberatamente annientata da Putin.

Ma ovviamente lì non ci sono più le elezioni. Si tratta invece della riconferma di Vladimir Putin alla carica più alta nel Paese più grande del mondo.

Putin è quasi sicuro di assicurarsi un altro mandato di sei anni questo fine settimana in un voto che, secondo il Cremlino, dimostrerà che la società è pienamente favorevole alla cosiddetta “operazione militare speciale” di Mosca in Ucraina.

“Voi capite quale periodo difficile sta attraversando il nostro Paese, quali sfide complesse stiamo affrontando su quasi tutti i fronti”, ha detto Putin in un discorso ai russi alla vigilia del voto.

“E per continuare a rispondere ad esse con dignità e superare con successo le difficoltà, dobbiamo continuare a essere uniti e sicuri di noi stessi”.

Non trovandosi di fronte ad una vera opposizione al ballottaggio, la probabile vittoria di Putin nella corsa gli permetterà di rimanere al potere almeno fino al 2030.

“Vorrei essere chiaro: la partecipazione alle elezioni di oggi è una dimostrazione di sentimenti patriottici”, ha aggiunto Putin nel discorso.

Il leader russo ha inoltre sottolineato che il voto si svolgerà in quattro regioni ucraine che Mosca sostiene di aver annesso nel settembre 2022, nonché nella penisola di Crimea, annessa nel 2014.

“Voteranno anche i nostri combattenti al fronte. Essi, mostrando coraggio ed eroismo, difendono la Patria e, partecipando alle elezioni, danno l’esempio a tutti noi”.